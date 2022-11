Bankai nepamanot, no uzņēmuma konta veikti 139 aizdomīgi pārskaitījumi; nozagti 20 tūkstoši

Uzņēmēja Sabīne vasaras beigās bija Nepālā. Atgriežoties Latvijā, viņa atklāja, ka uzņēmuma bankas kontā esošie līdzekļi šajā laikā tērēti Turcijā. Krāpnieku rīcības rezultātā pazuduši gandrīz 20 tūkstoši eiro.

Sieviete par konstatēto informējusi banku “Luminor”, bet jūtas vīlusies tās attieksmē un šobrīd ir neziņā, vai nozagto naudu izdosies atgūt.

Šis gadījums ir nonācis arī banku uzrauga redzeslokā.

Šokējošais atklājums

To, ka no uzņēmuma konta noskaitīta nauda, Sabīne secinājusi pēc atgriešanās no Nepālas, septembra otrajā pusē gatavojot grāmatvedības dokumentus par augustu. Tad arī atklājies, ka laikā no 25. augusta līdz 1. septembrim ar viņas karti veikti 139 darījumi par kopējo summu 18 622 eiro un 37 centi. Uzņēmuma bankas karte viņai bijusi līdzi Nepālā, bet darījumi veikti Turcijā.