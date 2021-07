Diez vai Tāvets Hinrikuss un Kristo Kērmans 2011. gadā varēja sapņot, ka viņu radītais uzņēmums "TransferWise" kļūs par miljardiem eiro vērtu biržas kompāniju. Taču 17. jūnija tas kļuva par realitāti.

Nu jau par "Wise" pārdēvētais uzņēmums nedēļu pirms Jāņiem paziņoja, ka plāno doties uz Londonas biržu. Pirmā uzņēmuma akciju tirdzniecības diena ir noteikta 5. jūlijs. Precīza "Wise" vērtība tiks noskaidrota, tikai uzsākot tirdzniecību biržā, taču britu izdevums "Sky News" prognozē, ka tā varētu būt nedaudz virs 10,5 miljardiem eiro – vairāk nekā divas reizes lielāka, nekā iepriekš prognozēts.

Lai arī uzņēmuma akcijas kotētas Londonas biržā, "Wise" vadītājs Kristo Kērmans uzsver, ka tas tomēr ir igauņu uzņēmums: "Svarīgi, ka gandrīz puse mūsu darbinieku strādā Vēreni ielas birojā Tallinā. Mēs izlēmām, ka "Wise" dodas uz Londonas biržu un esam starptautisks uzņēmums, taču nevajadzētu aizmirst, ka šo uzņēmumu būvē Igaunijā – mūsu saikne ar Igauniju joprojām ir ļoti spēcīga".

Pirmais birojs virtuvē

"Wise" pirmā darbiniece Eva Tomaspolskaja atceras, kā viņa nonāca uzņēmumā: "Kristo un Krisa [Krisa Soonika, Kērmaņa tagadējā dzīvesbiedre] Londonā bija mani pirmie dzīvokļa biedri. Viņi izīrēja vienu istabu, un šī dzīvokļa virtuvi noteikti varētu uzskatīt kā vienu no pirmajiem birojiem. Atceros šo telefona sarunu, kurā Kristo paziņoja, ka "Wise" vietne ir palaista, un pirmie klienti jau to izmanto. Uz jautājumu, vai man būtu laiks un interese viņam ar to nedaudz palīdzēt, es, protams, atbildēju "jā!"."