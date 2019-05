Konkurences uzraugam sūdzas par iespējamu 'Swedbank' dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

SIA "Monetizator", kas ir maksājumu aplikācijas "Monea" īpašniece un izplatītāja, iesniegusi sūdzību Konkurences padomē (KP) par iespējamu AS "Swedbank" pārkāpumu saskaņā ar Konkurences likuma 13. pantā noteikto aizliegumu ļaunprātīgi izmantot atrašanos dominējošā stāvoklī, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Monea" lūdz Konkurences padomi ierosināt lietu par iespējamu Konkurences likuma 13.pantā noteiktā aizlieguma pārkāpumu "Swedbank" darbībās, un, konstatējot pārkāpumu, piemērot AS "Swedbank" atbildību par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

"Monea" pārstāvis Mārtiņš Kalniņš atzīmē, ka "savā ikdienas darbībā mums ir jāspēj nodrošināt sekmīga sadarbība ar komercbankām. Līdz ar to bankas mums ir neizbēgamas sadarbības partneres. Jau no savas darbības uzsākšanas brīža mēs ikdienā sadarbojamies ar četrām lielākajām komercbankām Latvijā – "Swedbank", AS "Citadele banka", AS "SEB banka" un AS "Luminor Bank" Latvijas filiāle. Ņemot vērā, ka visas iepriekš minētās bankas sniedz "Monea" identiskus pakalpojumus, tad mums ir lieliska iespēja salīdzināt un novērtēt četru banku piemēroto cenu atšķirības."

Piemēram, "Monea" ir iespējams savstarpēji salīdzināt komercbanku piemērotās pakalpojumu maksas par pārskaitījumu saņemšanu un nosūtīšanu, kā arī par konta tekošo pārskatu pieprasījumiem, kuri, lai arī ir nedaudz atšķirīgi tehniskajā izpildījumā, no biznesa loģikas viedokļa visās bankās ir vienādi pakalpojumi.

Tā, pieaugot transakciju skaitam, salīdzinājumā ar pārējo trīs banku "Monea" piemēroto cenu izmaiņām, "Swedbank" ir būtiski palielinājusi pakalpojumu maksu. Tai pat laikā "Citadele banka", "SEB banka" un "Luminor Bank" Latvijas filiālē vienas transakcijas cena samazinās. Tā ir uzskatāma par normālu biznesa praksi, ka pieaugot darījumu apjomam jebkurā biznesa jomā darījuma izmaksas neaug tieši proporcionāli, ko lieliski pierāda arī sadarbība ar citām bankām. Savukārt AS "Swedbank", neskatoties uz būtisko "Monea" un bankas sistēmu kontaktreižu skaita pieaugumu, ir paaugstinājusi maksu aptuveni 22 reizes, salīdzinājumā ar 2017. gadu, kam nav atrodams objektīvs pamatojums.

Tā kā visās četrās bankās "Monea" izmanto vienādus pakalpojumus, visām četrām ir identiski pienākumi un riski, apkalpojot "Monea". Uz visām četrām komercbankām ir arī attiecināms vienāds tiesiskais regulējums. Turklāt arī pašai "Monea" ir pienākums un tā aktīvi darbojas, lai maksimāli novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. Jāņem vērā arī fakts, ka "Monea" (līdzīgi kā banku gadījumā) kā licencētas maksājumu iestādes darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komsija (FKTK), kas ir gan pārbaudījusi un izsniegusi licenci "Monea" darbībai, gan arī saskaņojusi "Monea" izstrādātās riska vadības procedūras.

Līdz ar to banku, tostarp "Swedbank", risks sadarbojoties ar "Monea" no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska viedokļa, ir tāds pats kā parējām trim bankām. Tādējādi, "Monea" ieskatā, nav rodams objektīvs pamats, kāpēc "Swedbank" būtu nepieciešams noteikt "Monea" tik augstu komisijas maksu.

Kalniņš pauž uzskatu, ka "šādās "Swedbank" darbībās iespējams konstatēt Konkurences likuma 13. pantā noteiktā aizlieguma pārkāpumu – ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu."

No publiski pieejamās informācijas par "Swedbank" darbības rādītājiem iespējams secināt, ka tā atrodas dominējošā stāvoklī iekšzemes (vietējo) pārskaitījumu nodrošināšanas tirgū. Savā mājas lapā "Swedbank" norāda, ka ir lielākā banka Latvijā, kuru par savu finanšu partneri ir izvēlējušies gandrīz 1 miljons valsts iedzīvotāju un vairāk nekā 83 000 uzņēmumu. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju "Swedbank" tirgus daļu iekšzemes (vietējo) pārskaitījumu nodrošināšanas tirgū 2016. gada jūnijā bija 50%.

Savukārt 2018. gadā "Swedbank" peļņa kopumā bijusi 109 miljoni eiro. 2018. gada pirmajos trijos ceturkšņos "Swedbank" peļņa bija vairāk kā 85 miljoni eiro, savukārt nākamo tuvāko banku pēc peļņas rādītajiem "Luminor Bank" Latvijas filiāle "SEB banka" peļņa attiecīgi bija 39 miljoni eiro un 34 miljoni eiro, tātad vairāk nekā divas reizes mazāka nekā "Swedbank" peļņa. Neskaitot "Luminor Bank" Latvijas filiāle un "SEB Banka" peļņu minētajā periodā, tikai "Swedbank" vien peļņa attiecīgajā periodā pārsniedza visu pārējo Latvijā vēl 15 darbojošos banku kopējo peļņu, veidojot 36,5 % no Latvijas banku sektora kopējās peļņas 2018. gada deviņos mēnešos.

"Ņemot vērā šo informāciju, nav pamata uzskatīt, ka "Swedbank" tirgus daļa kopš 2016. gada varētu būt mainījusies. Tas savukārt ļauj konstatēt, ka "Swedbank" atrodas dominējošā stāvoklī iekšzemes (vietējo) pārskaitījumu nodrošināšanas tirgū, jo nodrošina apmēram pusi no iekšzemes pārskaitījumiem privātpersonām Latvijā, kā arī atrodas dominējošā stāvoklī banku pakalpojumu privātpersonu apkalpošanas tirgū," atzīmē Kalniņš.

Ņemot vērā, ka "Swedbank" atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū, uz to attiecas Konkurences likuma 13. pantā noteiktais aizliegums jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantot savu atrašanos dominējošā stāvoklī Latvijas teritorijā, tostarp aizliegums tieši vai netieši uzspiest vai piemērot netaisnīgas pirkšanas vai pārdošanas cenas vai citus netaisnīgus tirdzniecības noteikumus, norāda uzņēmumā.

"Monea" ir lūgusi Konkurences padomi konstatēt Konkurences likuma 13.panta pārkāpumu "Swedbank" darbībās, piemērot "Swedbank" par šo pārkāpumu atbilstošu sodu un uzlikt tiesisko pienākumu "Swedbank" pārtraukt šādas nesamērīgas maksas par pakalpojumiem piemērošanu.