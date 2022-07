Pensiju 2. līmeņa uzkrājumi turpina slīgt mīnusos – vai palikt esošajā pensiju plānā vai pāriet uz citu?

Kritumu pēdējā gada laikā piedzīvojuši visi pensiju 2. līmeņa plāni – dažiem tie ir mazi mīnusi, bet dažiem kritums tuvojas pat 20% līmenim.



Paskatoties uz šiem rādītājiem, daudzi ir neizpratnē – ko darīt un vai pārvietot līdzekļus uz to pensiju plānu, kuram ir mazāks kritums?

Patlaban pensiju 2. līmenī iesaistījušies 1,28 miljoni dalībnieku, bet uzkrāto līdzekļu apjoms sasniedz 5,425 miljardus eiro. Gada laikā dalībnieku skaits sarucis par 100 tūkstošiem, savukārt pensiju uzkrājumu apjoms gada laikā samazinājies par nepilniem 3%, jo pirms gada plānos bija uzkrāti 5,57 miljardi eiro.

Kā liecina "manapensija.lv" pieejamie dati, pēdējā gada laikā pensiju 2. līmeņa plānu rezultāti neiepriecina, un, lai gan tie ir ļoti atšķirīgi, gan lielākus, gan mazākus mīnusus uzrāda gan konservatīvie, gan sabalansētie, gan aktīvie plāni, pensiju plānu dalībniekiem radot jautājumu, kā rīkoties un vai mainīt pensiju plānu. Eksperti gan iesaka nesteigties un ar vēsu prātu izvērtēt vairākus faktorus.

Nosaka pasaules tendences

Kritums pensiju uzkrājumos atspoguļo pasaulē notiekošās tendences, turklāt Krievijas iebrukums Ukrainā un tā sekas, kaut arī netieši, bet ietekmē rezultātus, atzīst eksperti.

"Pensiju 2. līmeņa plānu līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti globāli diversificētos akciju un obligāciju portfeļos, un šobrīd finanšu tirgos gan akciju, gan parāda vērtspapīru cenas ir samazinājušās," skaidro "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības investīciju analītiķis Krists Eiduks.

Priekšnoteikums šai krīzei ir gan atbalstoša monetārā politika, ko īstenoja centrālās bankas, it īpaši bezprecedenta atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes laikā. Tas radīja augsni inflācijas pieaugumam, taču ģeopolitiskie notikumi un enerģētikas krīze to būtiski pasliktināja. Centrālās bankas tagad strauji samazina naudas resursus, kas ietekmē procentu likmes un "lētas" naudas pieejamību.

Karadarbība Ukrainā nav radījusi tiešu būtisku pensiju ieguldījumu aktīvu vērtības šoku, norāda Latvijas Bankas eksperti, vienlaikus uzsverot, ka pensiju uzkrājumu riski saistībā ar karadarbību un sankcijām pieaug netiešā veidā – tos nosaka inflācijas kāpums, zemāka ekonomiskā izaugsme un citi faktori. Inflācijas kāpums mazina pensiju pārvaldītāju spēju saglabāt uzkrājumu pirktspēju. Tas īpaši negatīvi ietekmē fiksēta ienesīguma instrumentus, kuru reālā naudas plūsma samazinās, jo obligāciju kupona likmes un atdeve ir zemas. Tipiski investori arī mazāk izvēlēsies ieguldīt naudu parāda vērtspapīru aktīvu klasēs un palielinās pieprasījumu pēc citām aktīvu klasēm, piemēram, ieguldot akcijās vai alternatīvajos ieguldījumu fondos, kam ir labāks potenciāls saglabāt uzkrājumu pirktspēju nekā parāda vērtspapīriem, jo ilgtermiņā uzņēmumi var pārnest inflācijas radīto sadārdzinājumu uz klientiem.

Jāvērtē ilgtermiņā

Vienlaikus IPAS "SEB Investment Management" valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds atgādina, ka pensiju uzkrājumi ir ilgtermiņa nodarbe, tāpēc arī rezultāti noteikti ir jāvērtē ilgākā termiņā, kas Latvijas kontekstā būtu vismaz 10 vai 15 gadi. Atbilstoši "manapensija.lv" pieejamiem datiem, ar ilgtermiņa rezultātiem līdz 2021. gada beigām, viss ir kārtībā. Pensiju plāni veiksmīgi pārvarējuši vairākus būtiskus kritumus finanšu tirgū kādi bija, piemēram, 2008., 2015. 2018. gadā, piebilst eksperts.

Foto: LETA

"Īpaši arī jāizceļ Covid-19 izraisītais kritums finanšu tirgos, kas tika veiksmīgi pārvarēts," piebilst eksperts, uzsverot, ka daudz precīzāk notikumus finanšu tirgos var novērtēt, skatoties grafiku nevis ciparus. Vērtējot periodu no 2003. gada janvāra līdz 2022. gada jūlijam, var novērot, ka iepriekš ir bijuši ļoti daudzi kritumi un kāpumi. Savukārt 2022. gada pirmais pusgads, sākot no februāra, ir aizvadīts kara un kara seku apstākļos, no kā "paslēpties" nebija iespējams. Tas negatīvi ietekmējis ne vien akcijas un obligācijas, bet arī citus ieguldījumus, piemēram, kriptovalūtas, zeltu u.c.

Piemēram, šogad (no gada sākuma līdz 29. jūnijam) pasaules akciju tirgus indekss "MSCI All Country Index" ir zaudējis 13% eiro izteiksmē, bet ilgtspējīgs pasaules akciju indekss "MSCI All Country SRI" zaudējis 15,5% eiro izteiksmē. Tajā pašā periodā Eiropas obligāciju indekss "Bloomberg Euro Aggregate" šogad ir zaudējis 13,4% eiro izteiksmē. Šis kritums ietekmē arī citu pārvaldnieku pensiju plānu rezultātus, uzsver Eiduks.

Pensiju plānu ieguldījumu portfeļi ir būvēti, izmantojot ļoti daudzas sastāvdaļas, kas galvenokārt ietver akcijas, obligācijas un alternatīvos ieguldījumus visā pasaulē, vairākos kontinentos, saka Rozenfelds.

"Šī brīža apstākļi finanšu pasaulē ir negatīvi ietekmējuši gan ASV, gan Eiropu, gan Āziju. Finanšu pasaulē notiek aktīvas diskusijas, vai kritums akciju kategorijai varētu būt sasniedzis savu zemāko punktu. Līdz ar to tuvākajos mēnešos diez vai varēsim novērot strauju atgūšanos, kā tas bija, pārvarot Covid-19 laika kritumu. Jārēķinās, ka akcijas atgūsies lēnāk," viņš brīdina.

Savukārt obligāciju kategorijai ir mainījušies "spēles noteikumi". Tam pamatā ir ne vien augstā inflācija, bet arī centrālo banku lēmumi, ceļot likmes. Līdz ar obligāciju likmju kāpumu ir samazinājušās to cenas. Arī Latvijas valdības obligācijas nav izvairījušās no šī notikumu pavērsiena. Obligācijas, iespējams, atgūsies daudz lēnākā tempā nekā akcijas, jo centrālo banku politika paredz vēl augstākas likmes nākotnē.

Runājot par pensiju plānu pārvaldnieku rīcību, Eiduks uzsver, ka pārvaldnieki nosaka ilgtermiņa stratēģiju, kas atbilst katra pensiju plāna ieguldījumu politikai. Stratēģija tiek realizēta, pamatā veicot ieguldījumus akcijās, akciju fondos (piemēram, biržā tirgoti fondi), obligācijās un obligāciju fondos, arī alternatīvo ieguldījumu fondos. Pārvaldīšanas procesā tiek piemērotas arī īstermiņa nobīdes no stratēģijas. Pārvaldnieks necenšas uzminēt tirgu veicot būtiskas izmaiņas, jo kļūdaina lēmuma gadījumā varētu būt negatīva ietekme ilgtermiņā, pie tam, pensiju plāni paredz uzkrāšanu ilgtermiņā. Galvenais ir nekrist panikā īstermiņa kritumu laikā, iesaka Eiduks.

"Pensiju uzkrājumu pārvaldīšana prasa ne vien augstu koncentrāciju, bet arī stresa noturību. Citādāk nevar. Protams, plānu pārvaldnieki regulāri veic dažādas korekcijas portfeļos, taču es nevarētu teikt, ka portfeļi tiek pilnībā pārveidoti. Mēs pieturamies pie ilgtermiņa skatījuma," piebilst Rozenfelds.

Individuāli atšķirsies no kopējā

Turklāt pārvaldnieki skaidro, ka katram pensiju krājējam rezultāts būs citādāks, jo nauda tiek krāta pakāpeniski.

"Katrs strādājošais novirza 6% no bruto algas pensiju 2. līmenī katru mēnesi," atgādina Rozenfelds. Katra dalībnieka uzkrājuma pieaugums/samazinājums noteikti atšķirsies no plāna rezultāta, jo iemaksas tiek veiktas dažādos datumos. Pirms pieņemt lēmumu, ko darīt ar savu uzkrājumu, noteikti ir jāapskata savs individuālais konta izraksts. Nepaļaujamies tikai uz publiskiem datiem par plānu rezultātiem kopumā, jo tie atspoguļo investīciju rezultātu, neņemot vērā regulārās iemaksas. Regulārās iemaksas ir efektīvākais riska ierobežošanas rīks, kas automātiski strādā visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem.

Ko darīt?

Pērn 122 111 pensiju 2. līmeņa dalībnieki dažādu iemeslu dēļ mainīja ieguldījumu plānu, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati. To, cik daudz cilvēku "nobijušies" no mīnusiem un meklējuši citu pensiju plānu, uzzināsim nākamā gada sākumā, turklāt ne visi cilvēki maina plānu tā rezultātu dēļ, jo tirgū ir parādījušies jauni pensiju plāni, kuri piesaistījuši dalībniekus no esošajiem plāniem.

Runājot par esošo situāciju, pārvaldnieki iesaka nepārsteigties ar lēmumu mainīt pensiju plānu un nogaidīt.

"Varu atkārtot to, ko esam teikuši vienmēr: saglabājam ilgtermiņa perspektīvu, veicam regulāras iemaksas un izvēlamies savam vecumam piemērotu ieguldījumu plānu. Šis kritums, tāpat kā citi kritumi, ko piedzīvojām iepriekš, tiks pārvarēti. Ļoti svarīgi nepieņemt sasteigtus, uz emocijām balstītus lēmumus," piebilst Rozenfelds.