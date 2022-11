Šis gads visiem ir skaudri atgādinājis, kāpēc kriptovalūtas vēl aizvien tiek uzskatītas par augsta riska aktīvu un kāpēc tradicionālās finanšu institūcijas iesaka no tām turēties pa gabalu. To vērtība ir kritusies no 50 līdz 99%. Tomēr ir investori, kas vēl aizvien tic kriptovalūtām un to nākotnei. Viens no tādiem ir Artūrs Garais, kurš sācis investēt kriptovalūtās jau 2017. gadā, un, neskatoties uz tirgus situāciju, viņa portfeļa pieaugums ir rakstāms ar sešiem cipariem.

"Sākums bija 2017. gadā. Dzirdēju, ka kāds ir "uztaisījis" lielu naudu, un "pavilkos" uz to, tad arī sāku to pētīt vairāk," saka Artūrs Garais, kurš ir "airBaltic" WEB3 projektu vadītājs un kriptovalūtu investors. Viņš "Bitcoin" pircis, kad monētas maksāja dažus simtus.

"Neesmu miljonāra statusā," saka Garais, skaidrojot, ka ir investors, kas turas pie monētām, proti, viņš nav no savām investīcijām atteicies un izņēmis naudu.

Garais stāsta, ka pats nav pircis akcijas, bet agrāk, pateicoties darbam, ir ieguvis "Amazon" un "Caterpillar" akcijas. Šobrīd visas investīcijas viņam ir kriptovalūtās.