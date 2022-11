'PrivatBank' pārtrauks sniegt kredītiestādes pakalpojumus

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu atļaut veikt AS "PrivatBank" reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību. Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē AS "PrivatBank" izsniegtā licence kredītiestādes darbībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šāds FKTK lēmums pieņemts, ņemot vērā bankas 30. septembrī ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu izbeigt AS "PrivatBank" kā kredītiestādes darbību un veikt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu kredītiestādes licences anulēšanu. AS "PrivatBank" ir nodrošinājusi savu klientu interešu aizsardzību un informēšanu, kā arī izpildījusi saistības pret noguldītājiem.

AS "PrivatBank" atbilstoši akcionāru pieņemtajai stratēģijai 2022.gadā ir pakāpeniski mazinājusi savus darbības apjomus, jo atbilstoši Kredītiestāžu likumam atteikšanās no kredītiestādes licences ir iespējama tad, ja kredītiestādē vairs nav noguldījumu Kredītiestāžu likuma izpratnē.

Iepriekš vēstīts, ka FKTK padome šā gada augustā pieņēma lēmumu atļaut AS ''PrivatBank'' nodot AS ''Industra Bank'' īpašumā AS ''PrivatBank'' kredītiestādes uzņēmuma daļu, atbilstoši abu pušu noslēgtajam kredītiestādes uzņēmuma pārejas līgumam.

Darījuma rezultātā AS "Industra Bank" pārņēma no AS "PrivatBank" klientu attiecības, tostarp privātpersonu un juridisko personu kontu pārvaldību, kredītu un līzinga portfeļus, noguldījumus, kā arī bankai piederošos vērtspapīrus.

AS "PrivatBank" Latvijā darbojās kopš 2007. gada 22. augusta kā specializētā banka, koncentrējoties uz noteiktu produktu, īpaši kredītu, līzinga un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu.