'Swedbank' ievieš indeksu plānus pensiju uzkrājumiem

Sekojot pieprasījumam, sākot ar 2021. gada 8. novembri “Swedbank” paplašina savu pensiju plānu klāstu ar pensiju 2. līmeņa plānu “Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika indekss” un pensiju 3. līmeņa plānu “Swedbank pensiju plāns Dinamika indekss”.

"Abu jauno indeksa plānu līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no plāna līdzekļiem ieguldot Pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un sekojot MSCI attīstīto valstu akciju tirgu indeksam. Plānu pārvaldē īstenosim pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, ieguldījumu īpatsvars akciju tirgos tiek uzturēts tuvu 100%, kā arī netiek mainīts šo ieguldījumu reģionālais sadalījums. Atšķirībā no aktīvi pārvaldītajiem plāniem, jaunie indeksu plāni neveiks ieguldījumus vietējos – Latvijas un pārējos Baltijas – akciju tirgos, kā arī attīstības valstīs. Šie plāni neveiks arī ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos, un tādējādi, atšķirībā no daļas citu "Swedbank" pārvaldīto plānu, neveiks ieguldījumus vietējā nekustamajā īpašumā vai jaunos inovatīvos uzņēmumos (riska kapitālā). Taču jaunajos indeksu plānos, tāpat kā citos Swedbank pārvaldītājos pensiju un ieguldījumu plānos, veicot ieguldījumus tiks ņemti vērā ilgtspējas faktori, kas ir neatņemama mūsu ieguldīšanas stratēģijas sastāvdaļa," jauno piedāvājumu īpatnību skaidro "Swedbank" Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs Pēteris Stepiņš.

Jaunie indeksu plāni ir piemēroti, ja līdz pensijas līdzekļu saņemšanas brīdim palikuši 15 vai vairāk gadu vai ir vēlme uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem. Pensiju 2. līmeņa plāna "Dinamika indekss" pārvaldīšanas un turēšanas komisijas maksa būs 0,30% gadā, kas ir viena no zemākajām komisijām tirgū. Savukārt jaunā pensiju 3. līmeņa indeksu plāna komisijas maksa no uzkrājuma būs 0,57% gadā, un šim plānam, tāpat kā citiem bankas pensiju 3. līmeņa plāniem, uzraudzības maksu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas tiek piemērota iemaksām, klientu vietā segs "Swedbank" no saviem līdzekļiem.

Līdztekus jaunajiem produktiem pensiju 2. līmeņa uzkrājuma veidošanai banka piedāvā konservatīvo "Stabilitāte" un sabalansēto "Dinamika", kā arī tā saucamos dzīves cikla ieguldījumu plānus. Savukārt pensiju 3. līmenī "Swedbank" piedāvā uzkrājumu plānus: "Stabilitāte+25" (akciju īpatsvars līdz 25%), "Dinamika+60" (akciju īpatsvars līdz 60%) un "Dinamika+100" (akciju īpatsvars līdz 100%).