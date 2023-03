VID prettiesiski aprēķinājis nodokļus iedzīvotāju vietā, secina tiesībsargs; VID nepiekrīt (plkst. 15.15)

Tiesībsargs pārbaudes lietā par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) rīcību konstatējis, ka iestāde prettiesiski (novēloti) aizpildījusi iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un aprēķinājusi nodokļus to maksātāju vietā. Šāda VID rīcība negatīvi ietekmē daudzu iedzīvotāju intereses, ziņo Tiesībsarga birojs.

No 2021. gada ar likumu ir stājušās spēkā jaunas VID pilnvaras – nodokļu maksātāja vietā iesniegt gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju un attiecīgi veikt nodokļu aprēķinu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad nodokļu maksātājam bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet viņš nav to iesniedzis. Tas reizē nozīmē arī to, ka VID ir jāinformē nodokļu maksātāji, kuriem ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet kuri to nav izdarījuši līdz noteiktajam termiņam. No iedzīvotāju sniegtās informācijas tiesībsargam redzams, ka par jaunajām VID pilnvarām viņi uzzinājuši tikai tad, kad sākta nodokļu piedziņa.

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatēja, ka VID automātisko gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļa aprēķinu izpildīja novēloti, pārkāpjot likumā noteiktos termiņus. Par laika posmu no 2018. – 2020. gadam VID ir prettiesiski aizpildījis vairāk nekā 100 tūkstošus gada ienākumu deklarācijas.

Paši atzinuši

Zīmīgi, ka iestāde atzīst likumpārkāpumu. Kā vienu no galvenajiem iemesliem savai rīcībai VID minējis Covid-19 izplatību, jo cilvēkresursi un laiks pamatā tika veltīti pabalstu aprēķināšanai un izmaksāšanai, kā arī VID informācijas sistēmu pielāgošanai. "Mūs neapmierina Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumi. Šie un jebkādi citi līdzīgi argumenti nav un nevar būt attaisnojums likuma pārkāpumam. Iestādei pašai būtu nepieciešams vēl vairāk un vēl intensīvāk iedzīvotājiem saprotamā valodā skaidrot par jebkāda veida jauniem risinājumiem vai iestādes pilnvarām rīkoties nodokļu maksātāju vietā," uzsver tiesībsargs Juris Jansons. Proti, cilvēkiem ir jābūt lietas kursā, ka viņu vietā tiks iesniegtas gada ienākumu deklarācijas un veikts nodokļa aprēķins, ja nodokļu maksātājs to neizdarīs pats.

Šobrīd tiesībsargs aicina VID atcelt visus prettiesiskos lēmumus. Tiesībsarga ieskatā ik gadu pirms 1. marta VID ir jāsniedz plašs skaidrojums sabiedrībai par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas obligātumu un sekām, kas iestājas, ja attiecīgais pienākums nav izpildīts. Savukārt Finanšu ministrijai ir jāizvērtē VID amatpersonu atbildība, kas pieļāvušas konstatēto nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārkāpumu.

Kategoriski nepiekrīt pārmetumiem

Reaģējot uz paziņojumu, VID norāda, ka kategoriski noraida tiesībsarga pausto, jo nodokli aprēķināja atbilstoši iedzīvotāju interesēm un atbilstoši tam, kā Saeima lēmusi īstenot iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu. VID aprēķins palīdz iedzīvotājiem, kuri par 2018. un 2019.gadu paši nav izpildījuši savu pienākumu iesniegt gada ienākumu deklarāciju un nomaksāt nodokli.

Iestāde atgādina, ka no 2021.gada Saeima uzticēja VID jaunu pienākumu – iesniegt gada ienākumu deklarāciju to iedzīvotāju vietā, kam ir pienākums obligāti iesniegt deklarāciju un nomaksāt IIN, bet kas paši to nav izdarījuši. Iedzīvotājiem ar šo Saeimas lēmumu jauni pienākumi netika paredzēti; Latvijā noteiktām iedzīvotāju grupām vienmēr ir bijis pienākums obligāti iesniegt gada ienākumu deklarāciju un nomaksāt nodokli. Tādējādi brīdī, kad VID 2021.gadā iedzīvotāju vietā aizpildīja deklarāciju par 2018. un 2019.gadu, šie iedzīvotāji jau nebija izpildījuši savu likumā noteikto pienākumu pašam iesniegt deklarāciju un nomaksāt nodokli.



Iedzīvotāju pašu neiesniegtās deklarācijas par 2018. un 2019. gadu VID bija paredzēts aizpildīt līdz 2021. gada 1.martam. Covid19 apstākļos steidzamības kārtībā aprēķinot un izmaksājot iedzīvotājiem un uzņēmējiem atbalstu krīzē, kā arī pielāgojot IT sistēmas, iestāde to šajā termiņā paveikt nevarēja. Tāpēc VID aizpildītās deklarācijas iedzīvotāji saņēma nedaudz vēlāk – 34 757 cilvēki deklarācijas saņēma 6. un 7. aprīlī, bet 23 421 cilvēks – 15.jūlijā. Kopumā šādi tika aizpildītas 58 178 deklarācijas.

Kopumā vēlāk saņemtais nodokļa aprēķins nemainīja iedzīvotāju pienākumu nomaksāt nodokli. Tāpat tas nemainīja iedzīvotāju tiesības VID aizpildīto deklarāciju precizēt, piemēram, pievienot attaisnoto izdevumu čekus vai saimnieciskās darbības veicējiem deklarēt izdevumus, kas samazina maksājamo nodokli. Šīs tiesības precizēt deklarāciju izmantoja 18 300 cilvēki.

Iedzīvotājiem, kas paši nebija izpildījuši pienākumu 2019.gadā samaksāt nodokli par 2018.gadu un 2020.gadā samaksāt nodokli par 2019.gadu, papildus nodokļa parādam krājās arī nokavējuma nauda. Iedzīvotāji, kas VID aizpildīto deklarāciju saņēma nevis līdz 2021.gada 1.martam, bet gan nedaudz vēlāk, attiecīgi nedaudz vēlāk saņēma arī atgādinājumu par nokavējuma naudu. Taču tas neliedza cilvēkam pašam laikus izpildīt savu pienākumu nomaksāt nodokli un nepieļaut nokavējuma naudu. Tomēr VID piekrīt, ka atgādinājums būtu motivējis cilvēkus rīkoties nedaudz agrāk. Tāpēc VID izskatīs iespēju samazināt nokavējuma naudu tādā apmērā, kas izveidojās laikā no 2021. gada 1.marta līdz deklarācijas saņemšanas brīdim tā paša gada aprīļa sākumā vai jūnijā. Kopumā nokavējuma naudas ir 0,05% dienā no maksājamā nodokļa summas.

Iedzīvotājiem, kas VID sagatavoto deklarāciju precizēja un kam pēc precizēšanas izveidojās pārmaksa, nokavējuma nauda nebija jāmaksā un attiecīgi VID deklarācijas aizpildīšanas laiks neko neietekmēja.

Par turpmāko gadu – 2020., 2021. un 2022. gada – deklarācijām VID tās var aizpildīt ātrāk, vēl pirms ir iestājies termiņš, kad cilvēkam tas ir jāizdara pašam. Tādējādi valsts nodrošina agrīnu atbalstu nodokļu pienākumu izpildē.