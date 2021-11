'Virši' sākotnējā publiskajā piedāvājumā piesaista 7,8 milj. eiro

Pieprasījumam gandrīz divas reizes pārsniedzot bāzes piedāvājumu, ir noslēdzies pašmāju degvielas un alternatīvo enerģijas avotu tirgotāja AS "Virši-A" (turpmāk – "Virši") akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO), kam sekos plānotā akciju iekļaušana biržas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North.

IPO ietvaros kopumā 9979 investori pieteicās vairāk nekā 1,735 milj. jaunām "Virši" akcijām, pieprasījumam teju divas reizes pārsniedzot bāzes piedāvājumu. Interese par uzņēmuma akcijām bija gan institucionālo, gan privāto investoru vidū, rezultātā piesaistot kapitālu 7,8 miljonu eiro apmērā (ieskaitot papildus piedāvājuma akcijas).

Teju puse jeb 4732 investoru, kuri parakstījušies "Virši" akcijām, ir no Latvijas, 5128 investori no Igaunijas un 97 investori no Lietuvas. No kopumā 9979 investoru 15 ir institucionālie. No kopējā pieteikuma skaita lielākā daļa – 60 % saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

Viens no uzņēmuma IPO mērķiem bija panākt pēc iespējas lielāku investoru skaitu; uzņēmumam šīs nedēļas laikā pievienosies teju 10 tūkst. jauno akcionāru, gandarījumu pauž "Virši" valdes priekšsēdētājs Jānis Vība. Piesaistītais kapitāls veicinās uzņēmuma attīstību jaunā līmenī, sekmējot alternatīvo degvielu veidu infrastruktūras pilnveidošanu Latvijas tirgū, un palīdzēs īstenot "Virši" mērķi kļūt par tirgus līderi tuvākajos 3–5 gados, viņš papildina.

"Lai gan no Igaunijas bija lielākais investoru skaits, prieks redzēt, ka pēc apjoma Latvijas investori pārliecinoši pārspēja Igaunijas investorus ar pieprasīto akciju daudzumu. Tas pierāda, ka pašmājas uzņēmumiem ar labu reputāciju un lieliem plāniem ir spējas spert tālākus attīstības soļus saslēdzoties kopā ar vietējiem iedzīvotājiem," vērtē "LHV Bank" institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis.

Plānots, ka "Virši" akciju tirdzniecība biržas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North tiks sākta no 11. novembra.

Lielākais investoru īpatsvars ir "LHV" bankas klienti (33 %), kam seko "Swedbank" Latvijas (25 %), "Swedbank" Igaunijas (12 %) un bankas "Citadele" (10 %) klienti. Vienas akcijas cena bija noteikta 4,49 eiro apmērā. Pateicoties IPO piesaistītajam kapitālam 7,8 milj. eiro apmērā, "Virši" plāno attīstīt alternatīvo degvielu piedāvājuma un infrastruktūras pilnveidošanai, veicinot saspiestās dabasgāzes (CNG), biometāna un LNG (sašķidrinātās dabasgāzes), kā arī elektromobiļu uzlādes ierīču pieejamību Latvijā. Tāpat būtisku uzmanību plānots pievērst uzņēmuma darbības ilgtspējības un efektivitātes paaugstināšanai.

"Virši" IPO procesa finanšu konsultanti ir "LHV" banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

Šobrīd "Virši-A" tīklā ir 63 spēka stacijas, no kurām 61 ir pilna servisa, un tajā strādā vairāk nekā 627 darbinieki visos Latvijas reģionos.