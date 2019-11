2026. gadā 'Rail Baltica' maršrutus izmantos 10,5 miljoni pasažieru, vēsta pētījums

2026. gadā "Rail Baltica" maršrutus provizoriski izmantos 10,513 miljoni pasažieru, liecina "Rail Baltica" kopuzņēmuma "RB Rail" pētījums par projekta pasažieru pārvadājumu prognozēm.

Pētnieki prognozē, ka 2026. gadā pasažieru skaits maršrutā no Tallinas līdz Pērnavai būs 407 000, no Pērnavas līdz Rīgai – 337 000, no Rīgas centrālā stacijas līdz Rīgas lidostai – 7,56 miljoni, bet no Rīgas lidostas līdz Paņevēžai – 373 000 pasažieru.

Turklāt no Paņevēžas līdz Kauņai prognozēti 648 000 pasažieri, no Kauņas līdz Viļņai – 845 000, savukārt maršrutā no Kauņas līdz Polijai – 341 000 pasažieru.

Kopumā prognozēts, ka 2026. gadā "Rail Baltica" maršrutus izmantos 10,513 miljoni pasažieru.

Savukārt 2036. gadā pēc pētnieku aplēsēm pasažieru skaits vairumā maršrutu pieaugs. Kopumā prognozēts, ka šajā gadā "Rail Baltica" maršrutus izmanos 9,774 miljoni pasažieru.

No Tallinas līdz Pērnavai prognozēti 1,098 miljoni pasažieru, no Pērnavas līdz Rīgai – 906 000 pasažieru, no Rīgas centrālās stacijas līdz Rīgas lidostai – 2,111 miljons pasažieru, bet no Rīgas lidostas līdz Paņevēžai – 966 000 pasažieru.

Vienlaikus maršrutā, kas ir no Paņevēžas līdz Kauņai, prognozēti 1,662 miljoni pasažieru, savukārt no Kauņas līdz Viļņai plānots pārvadāt 2,159 miljonus pasažieru, bet no Kauņas līdz Polijai – 870 000 pasažieru.

Tikmēr 2046. gadā prognozēts, ka kopumā "Rail Baltica" maršrutus izmantos 10,431 miljons pasažieris, bet 2056.gadā – 11,086 miljoni pasažieru.

"RB Rail" noslēgusi pētījumu, kurā novērtētas prasības avio pasažieru un "Rail Baltica" ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumu integrēšanai. Pētījumā izvērtēti iespējamie kombinētie pakalpojumi, veiktas pasažieru plūsmas prognozes un ieteikumi dzelzceļa staciju projektēšanai, kas ietver visas starptautiskās "Rail Baltica" pasažieru stacijas – Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Rīgas lidostu, Panevēžu, Kauņu un Viļņu, kā arī četras Baltijas lidostas – Tallinu, Rīgu, Viļņu un Kauņu.

Viss pētījums angļu valodā ir pieejams šeit.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026. gadā.