'AB City' tiešā un netiešā kontrolē ieguvusi 96,12% no 'Olainfarm' akcijām

Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma "Repharm" grupas mātesuzņēmuma AS "AB City" tiešā un netiešā kontrolē ir 96,12% zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akciju, teikts "AB City" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

"AB City" tiešajā kontrolē ir "AB City" piederošas "Olainfarm" 3 752 305 akcijas jeb 26,64% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Savukārt uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 69,48% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Tostarp "AB City" ieguvusi no Nikai Saveļjevai piederošajām 1 265 107 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 8,98% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Tāpat "AB City" ieguvusi no "AB City" kontrolētās SIA "Farma Fund"uz netiešas līdzdalības pamata iegūtajām no Annai Emīlijai Maliginai piederošajām 1 263 693 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 8,97% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Vēl "AB City" ieguvusi no "Farma Fund" uz netiešas līdzdalības pamata iegūtajām no SIA "Olmafarm" piederošajām 1 998 018 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 14,19% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Tāpat "AB City" ieguvusi no "Olmafarm" piederošajām 3 996 036 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 28,37% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

"AB City" ieguvusi arī no Igaunijas uzņēmumam "Olfim" piederošajām 1 263 718 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 8,97% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.

Tādējādi kopumā "AB City" tiešā un netiešā veidā ieguvusi 96,12% no "Olainfarm" balsstiesīgā pamatkapitāla.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā pārdošanai tika piedāvātas 383 076 "Olainfarm" akcijas.

Jau ziņots, ka 7.decembrī noslēdzās obligātais zāļu ražotājas "Olainfarm" akciju atpirkums.

Saskaņā ar 14.oktobrī "Olainfarm" akcionāru ārkārtas pilnsapulcē ar akcionāru balsu vairākumu pieņemto lēmumu "Olainfarm" akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, un uzņēmuma akciju tirdzniecība "Nasdaq Riga" biržā vairs nenotiks. Lai nodrošinātu iespēju "Olainfarm" akcionāriem par akcijām saņemt to patieso vērtību, notika obligātā "Olainfarm" akciju atpirkšana.

Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likumu, vienas akcijas cena bija noteikta 9,26 eiro apmērā.

Līdz ar "Olainfarm" iziešanu no biržas uzņēmuma akcijas vairs nevarēs pirkt vai pārdot biržā par aktuālo biržas cenu. Ja akcionārs turpmāk vēlēsies pārdot sev piederošās "Olainfarm" akcijas, pircējs būs jāmeklē paša spēkiem un par akciju cenu jāvienojas individuāli.

Jau vēstīts, ka "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 2021.gada 14.oktobrī pieņēma lēmumu par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, bet 8.novembrī sākās "Repharm" grupas mātesuzņēmuma AS "AB City" izteiktais "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums, kas ilgs līdz 7.decembrim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šogad 2.novembrī atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 14.oktobrī pieņēma lēmumu par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. "AB City" ir pilnvarota izteikt akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu to akcionāru vārdā, kuri akcionāru ārkārtas sapulcē balsoja par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pēc kompānijas pārstāvju iepriekš minētā, biržas "Nasdaq Riga" valde lēmumu par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus varētu pieņemt orientējoši līdz 2022.gada 20.janvārim.

"AB City" novembra pirmajā pusē ziņoja, ka uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata ieguvusi 7 174 218 "Olainfarm" akciju, kas veido 50,93% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita. Tostarp "AB City" tiešā veidā kontrolēja 2 829 349 akcijas jeb 20,09%, bet netiešā veidā - 4 344 869 akcijas jeb 30,84%.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.