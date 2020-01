Anrī Leimanis iecelts par 'RB Rail' padomes priekšsēdētāju

Latvijas akcionāra izvirzītais neatkarīgais padomes loceklis Anrī Leimanis ievēlēts par "Rail Baltica" kopuzņēmuma AS "RB Rail" padomes priekšsēdētāju, bet Ahti Kuningas un Karolis Sankovskis ieņems priekšsēdētāja vietnieka amatus, informē uzņēmums.

Anrī Leimanis, pieredzējis korporatīvās pārvaldības eksperts, "RB Rail" padomē strādā kopš 2019. gada jūnija. Priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas laikā Leimanis pievērsīsies uzņēmuma korporatīvās stratēģijas un mērķu atjaunošanai, augsta līmeņa profesionāļu piesaistei valdē, kā arī nodrošinās efektīvu vadības darbības pārraudzību. Padome Leimaņa vadībā izvērtēs organizatorisko struktūru, lai to saskaņotu ar pašreizējo "Rail Baltica" projekta brieduma posmu, novērtēs iespējas uzlabot riska pārvaldības sistēmu un koncentrēsies uz komunikāciju ar projekta dalībvalstīm, ES institūcijām, piegādātājiem un arī uzņēmuma darbiniekiem.

"2019. gada beigās "RB Rail" padome, saskaņojot ar projekta akcionāriem, ir veicinājusi projekta gaitas paātrināšanu, apstiprinot ievērojamu uzņēmuma budžeta un darbinieku skaita pieaugumu, kas atbilst pašreizējam projekta attīstības posmam. 2020. gadā "RB Rail" tika nodrošināti nepieciešamie resursi, lai veiktu "Rail Baltica" pamattrases būvprojektēšanu un koncentrētos uz efektīvu stratēģiju izstrādi projekta būvniecības posmā, ieskaitot būvniecības pakalpojumu un būvmateriālu iepirkumu. "Rail Baltica" projekts ir sasniedzis augstu brieduma pakāpi, pateicoties pastāvīgam Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību un ministriju, kā arī Eiropas Komisijas atbalstam," teic Leimanis.

Līdztekus "RB Rail" padomes pienākumiem Leimanis ir arī SIA "Latvijas Mobilais telefons" neatkarīgais padomes loceklis un priekšsēdētāja vietnieks. Sabiedriskā darba ietvaros Leimanis vada Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociāciju, kā arī piedalās dažādu NVO darbā. Pirms iecelšanas amatā "RB Rail" Leimanis ieņēma vairākus augstākā līmeņa amatus "Lattelecom" grupas uzņēmumos. Viņš 13 gadus ir strādājis par privātā pensiju fonda AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds" valdes priekšsēdētāju.

Leimanis ir ieguvis Tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās (University of the Pacific McGeorge School of Law), Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa skolā Latvijā. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības pētījumu Oksfordas Universitātes "St John's College" Lielbritānijā. Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu "Profesionāls valdes loceklis" (2017) un "Padomes priekšsēdētājs" (2019) absolvents. Akadēmisko aktivitāšu ietvaros Leimanis strādā pie promocijas darba izstrādes doktora grāda iegūšanai par tēmu – mākslīgā intelekta starptautiskais tiesiskais regulējums.

Padome sastāv no sešiem locekļiem – divi, kurus katrs akcionārs izvirza uz trim gadiem. Igaunijas akcionārs ir iecēlis Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas transporta ģenerālsekretāra vietnieku Ahti Kuningas un Igaunijas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas transporta ģenerālsekretāra vietnieka padomnieku Anti Mopelu (Anti Moppel). Latvijas akcionārs ir izvirzījis Latvijas Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Ligitu Austrupi un neatkarīgo locekli Anrī Leimani. Lietuvas akcionārs ir iecēlis Karoli Sankovski, "Lietuvos Geležinkelių infrastruktūra" izpilddirektoru, un Romas Švedas, "Lietuvos Geležinkeliai" valdes priekšsēdētāju.

"RB Rail" ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas tika izveidots, lai koordinētu "Rail Baltica" projekta īstenošanu – pirmo šāda mēroga infrastruktūras projektu no Tallinas līdz Lietuvas/ Polijas robežai. "RB Rail" kā projekta centrālais koordinators ir atbildīgs par dzelzceļa projekta izstrādi, būvniecību un mārketinga aktivitātēm.