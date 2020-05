Arī Jūrmalā šogad atcels ielu tirdzniecības nodevu

Jūrmalas pilsētas dome līdz gada beigām āra kafejnīcas un ielu tirgotājus atbrīvos no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tā ceturtdien, 21. maijā, domes sēdē lēmusi Jūrmalas pilsētas dome, portālu "Delfi" informēja pašvaldībā.



Uzņēmējiem Jūrmalā periodā no 2020. gada 12. marta līdz 31. decembrim nebūs jāmaksā nodeva par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās. Jau samaksātās nodevas par laika periodu no 12. marta uzņēmējiem pašvaldība atmaksās.

Lai saņemtu nodevas atmaksu, uzņēmējam jāiesniedz iesniegums Jūrmalas pilsētas domē. Šobrīd pašvaldībā noformēta 31 atļauja 21 komersantam. 2019. gadā Jūrmalā kopumā tika izsniegtas ap 220 ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas atļaujas.

Domes sēdē arī lemts paplašināt to komersantu loku, kuri varēs pieteikties nomas maksas atvieglojumiem. Komersanti, kuri nomā tirdzniecības vietas no pašvaldības Jomas ielā, Dzintaru mežaparkā un citviet pilsētā, varēs pieteikties nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam. No nomas maksas atbrīvoti tiks tie uzņēmēji, kuri saimniecisko darbību nomātajā vietā neveic, savukārt uz nomas maksas samazinājumu varēs pretendēt tie nomnieki, kuriem samazinājies apgrozījums.

Aprīlī Jūrmalas pilsētas dome jau lēma par nomas maksas atvieglojumiem uzņēmējiem, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes. Uz nomas maksas atvieglojumiem līdz ārkārtas situācijas beigām var pretendēt uzņēmēji, kas darbojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un kuriem saistībā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Līdz šim nomas maksas atvieglojumiem pieteikušies 8 uzņēmēji.

Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmējiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" 6.punktā noteiktajai kārtībai.

Jau vēstīts, ka arī Rīgas domē pieņemts lēmums uz laiku atcelt nodevu par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un ielu tirdzniecību.

Rīgas dome iemaksāto nodevu par laika periodu no šā gada 13. marta līdz 31. oktobrim komersantiem atmaksās atpakaļ. Naudas summas apmēru, kas netiks iekasēts no uzņēmējiem šajā sezonā, pašvaldība lēš aptuveni 500 000 eiro apjomā.

Vietvara norāda, ka sakarā ar ārkārtējo situāciju un pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Tādējādi ir nepieciešami atbalsta pasākumi uzņēmējiem, piemēram, atbrīvot no nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās samaksas.