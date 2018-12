Asociācija: 2018. gada nozīmīgākie notikumi OCTA nozarē

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) apkopojis nozīmīgākos notikumus OCTA jomā 2018. gadā. "Ja 2017. gads OCTA nozarē bija piesātināts ar dažādiem procesiem, kas būtiski ietekmēja tirgu un skāra gandrīz ikvienu autovadītāju, tad šis gads nozarei bija salīdzinoši mierīgs. Apdrošinātāji vairāk uzmanības veltīja iekšējo procesu sakārtošanai. Tāpat turpinājās darbs pie nozares regulējošās likumdošanas sakārtošanas," gada būtiskākos notikumus komentē LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Gandrīz visa gada garumā tika skatīti un pilnveidoti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi OCTA likumā. Grozījumu mērķis ir papildināt spēkā esošā OCTA likuma normas, jo piedāvātie risinājumi novērsīs praksē konstatētās nepilnības un ieviesīs uzlabojumus ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) cietušo personu, apdrošinājumu ņēmēju un autovadītāju interesēs, kā arī ieviesīs jaunus apdrošinātāja atbildības limitus personai un mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā 2019. gada sākumā.

2018. gada 1. jūnijā apritēja 10 gadi kopš stājušies spēkā grozījumi likumdošanā, kas noteica, ka autovadītājiem vairs nav pienākums līdzi satiksmē ņemt polises papīra izdruku un visā Latvijā darbojas vienots e-OCTA polišu reģistrs.

No šā gada 1. novembra Latvijā drīkst oficiāli reģistrēt vieglos pasažieru automobiļus, kuriem stūre atrodas labajā pusē. Lai arī nav pamata domāt, ka šādi auto kļūs par ievērojamu daļu no ceļu satiksmes dalībniekiem, apdrošinātāji norāda, ka pirms šāda transportlīdzekļa iegādes nepieciešams rūpīgi izvērtēt gan ar auto aprīkošanu saistītās izmaksas, gan arī iespējamos riskus ceļu satiksmē.

Lai atvieglotu autovadītāju ikdienu, LTAB izstrādājis un novembrī laidis klajā mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA. Jaunā lietotnes funkcija ļaus CSNg cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA lietotne piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasīs mazāk laika, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā aizpildīsies automātiski. Turklāt aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses varēs autorizēt ar elektronisko parakstu, un tas būs saistošs ikvienam apdrošinātājam.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Seesam Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.