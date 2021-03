Atpirks ‘Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca’ akcijas, par vienu maksājot 0,27 eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA "Namejs 1" veikt AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju galīgo atpirkšanu, informē FKTK.

Lēmums pieņemts, jo SIA "Namejs 1" tiešā un netiešā veidā kopumā pieder 95,03% no AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" balsstiesīgo akciju skaita un akcionāru sapulcē ir pieņemts lēmums AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanā ir noteikta 0,27 eiro. Galīgās akciju atpirkšanas rezultātā citiem akcionāriem piederošās AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas tiks atsavinātas par labu SIA "Namejs 1".