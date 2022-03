'Baltic Block' aizvadīts līdz šim veiksmīgākais darbības gads

Presētu koka bloku ražotājs SIA "Baltic Block" kāpinājusi apgrozījumu par 57,5%, sasniedzot 29,55 milj. eiro. Finanšu gadu ražotājs noslēdza ar 6,85 milj. eiro lielu peļņu, atsaucoties uz SIA "Baltic Block" iesniegti vadības ziņojumu, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis.

Uznēmums iepriekšējos pārskata gados izveidojis vienu no Eiropas modernākajām presētu kokskaidu palešu bloka ražotnēm ar ražošanas jaudu līdz 130 tūkst.m3 bloku gadā.

No SIA "Baltic Block" 2021.gada kopējiem ieņēmumiem aptuveni 91% veidoja bloku realizācija. 75% no pērn realizētajiem blokiem eksportēti uz Eiropas Savienību, 12% pārdoti Latvijā. Uzņēmums pērn guvis ieņēmumus arī no šķeldas ražošanas.

"Lai gan 2020.gads noslēdzās ar vēsturiski zemām kompozītbloku cenām, 2021.gads iesākās ar strauju kompozītbloku cenu kāpumu visos tirgos, sasniedzot augstāko punktu ceturtajā ceturksnī. Aizvadīto gadu uzņēmums noslēdza kā veiksmīgāko līdz šim," teikts SIA "Baltic Block" vadības ziņojumā.

Šogad SIA "Baltic Block" plāno lielāku uzmanību pievērst zaļās enerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus, lai mazinātu iepērkamās elektroenerģijas apjomu. Uzņēmums arī paredzējis sākt pieņemt pārstrādei lietotas un bojātas paletes, kuru dzīves cikls ir beidzies. "Tās, pārstrādājot šķeldā, tiktu izmantotas kompozītbloku ražošanā, tādējādi mazinot svaigās koksnes daļu," teikts SIA "Baltic Block" vadības ziņojumā, norādot, ka tādējādi uzņēmums spertu vēl vienu soli tuvāk cirkulārai ekonomikai. 2022.gadā SIA "Baltic Block" plāno sākt arī palešu dēļu ražošanu.

Madonas novadā reģistrētais SIA "Baltic Block" dibināts 1997.gadā. Pērn uzņēmumā bija nodarbināti 96 darbinieki.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka SIA "Baltic Block" patiesie labuma guvēji ir Andris Dombrovskis un Edgars Šķēle