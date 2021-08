Cēsu novada pašvaldība pārsteigta par bijušās tehnoloģiju un dizaina vidusskolas iekļaušanu 'būvnieku karteļa lietas' sarakstā

Cēsu novada pašvaldība ir pārsteigta par bijušās Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas iekļaušanu "būvnieku karteļa lietas" sarakstā, pauda pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abramovs.

Konkurences padomes (KP) publiskotais saraksts liecina, ka tā dēvētajā būvnieku karteļa lietā aizliegta vienošanās cita starpā bijusi arī par darbiem Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā.

Abramovs skaidroja, ka 2018.gadā Cēsu novada pašvaldības sludinātajā iepirkumu konkursā bija vairāki pretendenti, bet uzvarēja būvuzņēmējs SIA "Reaton LTD". Taču tas nav iekļauts KP publiskotajā karteļa lietā.

"Līdz ar to Cēsu novada pašvaldībai ir nepatīkams pārsteigums, ka tomēr tehnikums ir minēto objektu sarakstā," atzina Abramovs.

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publiskotā informācija liecina, ka "Reaton LTD" izvēlēts par uzvarētāju pašvaldības iepirkumā "Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi". Uzņēmuma piedāvātā līgumcena - gandrīz 2 412 709 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pašvaldības pārstāvis skaidroja, ka 2019.gadā pēc Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas un Priekuļu tehnikuma apvienošanas, izveidojot Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, projekta īstenošanu pārņēma Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

"Līdz ar to jautājums par zaudējumu piedziņu, ja tādi ir konstatējami, ir IZM kompetencē. Pašvaldība ir gatava sadarboties un sniegt visu mūsu rīcībā esošo informāciju," iespējamo zaudējumu piedziņu no būvnieka par konkurences kropļošanu komentēja Abramovs.

Pašlaik pašvaldības rīcībā nav detalizētākas informācijas ne par radītajiem zaudējumiem, ne konkrēto epizodi visā karteļa lietā.

Tā dēvētajā būvnieku karteļa lietā aizliegta vienošanās cita starpā bijusi arī par tādiem būvobjektiem kā Rīgas pils, Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs Torņkalnā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēka, Liepājas cietums un citi.

Kopumā starp 77 būvnieku kartelī pārrunātajiem objektiem ir vairāki projekti Rīgā, tostarp vairākas izglītības un kultūras iestādes - VEF kultūras pils, kultūras pils "Ziemeļblāzma", Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Mežaparka estrāde, sociālās mājas Bolderājā, Rīgas Angļu ģimnāzija.

KP atklātā būvniecības uzņēmumu karteļa dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro.

No KNAB nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.

KP desmit būvnieku kartelī iesaistītos uzņēmumus sodījusi ar naudas sodu kopumā 16 652 927 eiro apmērā.

Starp desmit sodītajiem uzņēmumiem ir SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Velve", SIA "Arčers", SIA "Rere būve", SIA "Re & Re", SIA "RBSSKALS būvvadība", SIA "Abora", AS "LNK Industries" un SIA "Merks". Tiesa "RBSSKALS būvvadība" patlaban jau ir likvidēta, tāpēc sods netika piespriests.