Cūkgaļas cena Latvijā maijā bija vidēji par 2,1% lielāka nekā gadu iepriekš

Cūkgaļas cena Latvijā šogad maijā bija vidēji par 2,1% lielāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Arī Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena 2021.gada maijā bija vidēji par 2,1% mazāka nekā 2020.gada attiecīgajā mēnesī, tostarp Dānijā cūkgaļas cena bija par 14% mazāka nekā maijā gadu iepriekš, Igaunijā - par 10,2% mazāka, Vācijā - par 9,7% mazāka, Lietuvā - par 0,5% mazāka, bet Polijā cūkgaļas cena palielinājusies par 1,3%.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa maijā Latvijā maksāja mazāk nekā vidēji ES. ES cūkas liemeņa tirgus cena maijā bija vidēji 158,89 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā - 155,34 eiro par 100 kilogramiem.

Tajā pašā laikā Dānijā cūkas liemeņa tirgus cena maijā bija 157,53 eiro par 100 kilogramiem, Lietuvā - 154,61 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā - 154,6 eiro par 100 kilogramiem, Polijā - 151,17 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Igaunijā cūkas liemeņa cena maijā bija 149,52 eiro par 100 kilogramiem.

Tāpat ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamentā atzīmē, ka, salīdzinot 2020.gada janvāri un februāri ar 2021.gada attiecīgo periodu, nokauto dzīvnieku skaits ES ir pieaudzis par 0,4%, savukārt Latvijā tas ir samazinājies par 8,4%. Attiecībā uz saražoto daudzumu ES vērojams pieaugums par 1,5%, bet Latvijā ir samazinājums par 8,4%.

Departamentā arī atzīmē, ka ES importa apmēri izvēlētiem cūku produktiem 2021.gada janvāra-marta periodā palielinājušies par 10,6%. Tostarp imports par 12,3% pieaudzis no Norvēģijas. Vienlaikus importā vērojams samazinājies no Čīles, uzrādot kritumu par 35,7%, kā arī no Šveices, kur importa apmērs sarucis par 2,3%.

Savukārt ES eksporta apmēri 2021.gada janvāri-martā palielinājušies par 30%. Eksports par 99% pieaudzis uz Taivānu, par 92% uz Kongo, kā arī par 84% eksports palielinājies uz Honkongu. Savukārt eksporta apmēri sarukuši uz Japānu - par 23,2%, kā arī uz Austrāliju un Serbiju - par 3,4%.