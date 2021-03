'Dobeles dzirnavnieks' iegādājas Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmumu 'Baltic Mill'

AS "Dobeles dzirnavnieks", parakstot līgumu par Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmuma AB "Baltic Mill" 100% kapitāla daļu iegādi, plāno palielināt graudu pārstrādes jaudu Baltijas valstīs un stiprināt savu eksportspēju, informē uzņēmums.

AB "Baltic Mill" grupai pieder vairāki graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumi Baltijas valstīs – vienas no vecākajām un lielākajām dzirnavām UAB "Malsena Plius" un makaronu ražotājs "Amber Pasta" Lietuvā, AS "Rīgas dzirnavnieks" Latvijā un AS "Balti Veski" Igaunijā.

Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā tiks iesniegti ziņojumi trīs Baltijas valstu Konkurences padomēs, kuru atzinumi nepieciešami pilnīgai darījuma pabeigšanai. Darījuma īstenošana notiks pēc to izskatīšanas un apstiprināšanas. Plānots, ka darījums noslēgsies līdz šī gada beigām. Darījuma summu uzņēmumi nav atklājuši.

"Eksporta tirgu paplašināšana un apjomu palielināšana ir mūsu stratēģiskais mērķis jau teju 10 gadu garumā. Šajā periodā esam mērķtiecīgi investējuši un attīstījuši ražošanu Latvijā, lai nodrošinātu ar produkciju vietējos iedzīvotājus un spētu apmierināt ārējo tirgu pieprasījumu. Pagājušajā gadā AS "Dobeles dzirnavnieks" eksportēja 68% pārdotās produkcijas. Likumsakarīgi, ka meklējam iespējas celt ražošanas kapacitāti, lai varētu konkurēt globālajā tirgū un apmierināt klientu prasības arī tādos tirgos, kur produktu pasūtījumu apjomi un piegādes termiņi ir gana izaicinoši," skaidro AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils. Viņš vērtē, ka nākotnē, realizējot stratēģisku investīciju plānu, Lietuvā iespējams attīstīt ražotnes, kas izaugsmes un ražošanas apjomu ziņā būtu līdzvērtīgas "Dobeles dzirnavnieka" sniegumam.

"Investīciju piesaiste no tik spēcīga un uzticama tirgus dalībnieka kā "Dobeles dzirnavnieks" ir laba ziņa visai "Baltic Mill" grupai un mūsu partneriem, piegādātājiem un Lietuvas zemniekiem. Saglabājot mums būtiskās lietuviešu vērtības un kvalitāti, kas panākta daudzu darbības gadu laikā, grupas uzņēmumi iegūs arī stabilu investīciju pamatu, lai sekmīgi augtu nākotnē. Mums ir ļoti svarīgi, lai investori novērtētu un atbalstītu "Baltic Mill" uzņēmumu stiprās puses, apzinātos lietuvisko vērtību nozīmi, plānotu tās saglabāt, kā arī vairotu vietējo ražošanas kapacitāti," saka "Baltic Mill" grupas vadītājs Vīgants Reifons. Viņš uzskata – lai mūsdienās sekmīgi konkurētu, ir jāspēj kļūt par spēcīgu tirgus spēlētāju ne tikai vietējos tirgos, bet visā reģionā. "Šī partnerība starp diviem pārtikas uzņēmumiem palīdzēs nodrošināt konkurētspējas priekšrocības Eiropā un ļaus piedāvāt patērētājiem augstākas kvalitātes produktus gan vietējos, gan eksporta tirgos. Tas nozīmē arī lielāku stabilitāti vietējiem zemniekiem un grupas darbiniekiem."

Pēc darījuma īstenošanas AS "Dobeles dzirnavnieks" plāno investēt Lietuvas graudu pārstrādātāja ražotņu modernizēšanā un paplašināšanā, kas ļaus attīstīt ražošanu un sniegt nopietnu atbalstu uzņēmumu grupas kopējās eksportspējas celšanā.

Pēdējo 10 gadu laikā savas infrastruktūras un ražošanas attīstībā AS "Dobeles dzirnavnieks" ieguldījusi vairāk nekā 120 miljonus eiro. Šogad uzņēmums pabeidza divus pēdējo gadu nozīmīgākos investīciju projektus – Baltijā pirmās bioloģisko graudu pilna realizācijas cikla infrastruktūras izveidi un inovatīvas pastas ražošanas tehnoloģiskās līnijas uzstādīšanu, investējot vairāk nekā 30 miljonus eiro.

AS "Dobeles dzirnavnieks" ir Latvijas lielākais graudu pārstrādes uzņēmums. Tā galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana. "Dobeles dzirnavnieks" reģistrēts 1991. gadā, tā pamatkapitāls ir 3,90 miljoni eiro (pilnībā apmaksāts). 2019. gadā uzņēmums apgrozīja 129,64 miljonus eiro un nopelnīja 4,20 miljonus eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Pārskats par 2020. gadu vēl nav pieejams. "Dobeles dzirnavnieka" patiesie labuma guvēji ir igauņi Ūno Lausings (Uuno Lausing) un Romets Puhks (Romet Puhk), liecina Uzņēmumu reģistra informācija.

AS "Rīgas dzirnavnieks" reģistrēta 1991. gadā, tās pamatkapitāls ir 6,55 miljoni eiro (pilnībā apmaksāts). 2019. gadā uzņēmums apgrozīja 24,12 miljonus eiro, bet strādāja ar zaudējumiem – 372,57 tūkstoši eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. Pārskats par 2020. gadu vēl nav pieejams. "Rīgas dzirnavnieka" patiesais labuma guvējs ir lietuvietis Raimonds Kriūns (Raimondas Gintautas Kriūnas).