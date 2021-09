Dzīvokļi mikrorajonos vidēji par 8,7% dārgāki nekā gada sākumā; Bolderāja – rekordiste cenas kāpuma ziņā

Kopš gada sākuma dzīvokļu vidējā cena padomju laika būvēs Rīgā ir palielinājusies par 8,7%; straujāk cena kāpusi nosacīti lētākajos mikrorajonos, tostarp rekords pieder Bolderājai, kur šādi mājokļi šogad sadārdzinājušies vidēji par 12%, izriet no jaunākā "Arco Real Estate" sērijveida dzīvokļu pārskata.

Salīdzinoši straujāk sērijveida dzīvokļu cena šogad ir augusi Ķengaragā (par 10,3%), Iļģuciemā (9,9%), Vecmīlgrāvī (9,5%) – šajās apkaimēs dzīvokļu vidējā cena vienmēr ir bijusi nedaudz zemāka par īpašumu cenu populārākajās apkaimēs. Pamanāmi vidējā cena gan ir pakāpusies arī Imantā – par 10,6%.

“Arco Real Estate” aprēķinājusi, ka šā gada augustā Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieaugusi par 1,8%, sasniedzot 877 eiro/m². Visos lielākajos mikrorajonos augustā tika novērota sērijveida dzīvokļu sadārdzināšanās. Augustā pieaugums bija viens no augstākajiem šogad.

Tomēr Rīgā cena vidēji bija par 46 % zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro/m².

Sērijveida dzīvokļu lielākā vidējā cena augustā joprojām ir Teikā, kur viens kvadrātmetrs vidēji maksā 1016 eiro/m². Viszemākā viena kvadrātmetra vidējā cena augustā bija Bolderājā – 652 eiro/m².

Ierobežotā dzīvokļu piedāvājuma dēļ dzīvokļu cena Rīgas apkārtnē savukārt ir pieaugusi vēl straujāk. 2021. gada pirmajos astoņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 17%, Kauguros – par 18%, Salaspilī – par 16 %, bet Jelgavā – par 19%. Jāpiebilst, ka Ogrē, Kauguros un Salaspilī vidējā dzīvokļu cena pārsniedz Bolderājas vidējo cenu. Savukārt Jelgavā tā ir līdzīgā līmenī – dzīvoklis vidēji maksā 642 eiro/m2.

Vērtējot pēc istabu skaita, straujāk sadārdzinājums mēneša laikā ir bijis vienas un triju istabu dzīvokļiem (par 1,9%).

Dārgākie dzīvokļi, kā allaž, bija 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 53 līdz 58 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākie dzīvokļi bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 30 līdz 43 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cena divistabu dzīvokļiem bija robežās no 29 līdz 43 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.

Kā atzīmē kompānijas analītiķi, dzīvokļu piedāvājums arī Rīgas mikrorajonos ir būtiski zemāks, nekā gadu iepriekš. Jūlijā tas nedaudz pārsniedza 1000 un arī augustā palielinājās - analizētajos lielākajos mikrorajonos piedāvājums palielinājās par 3%. Salīdzinot ar 2020. gada augustu, dzīvokļu piedāvājumu skaits bija zemāks par 16% nekā pirms gada, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums par 23 %. Visvairāk piedāvājumu skaits palielinājās Juglā – par 35%, savukārt visvairāk tas samazinājās Āgenskalnā (21 %). Augustā, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, lielākais piedāvājums konstatēts Mežciemā, turpretī Bolderājā un Imantā piedāvājumu skaits proporcionāli bija mazākais, aprēķinājusi “Arco Real Estate”.