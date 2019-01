Eiro vērtība krītas, ECB nemainot bāzes procentlikmi

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmuma nemainīt bāzes procentlikmi, bet ASV un Eiropas biržu indeksu dinamikā bija dažādas tendences.

ECB padomes sēdē Frankfurtē galveno bāzes procentlikmi tika nolemts saglabāt 0% līmenī. Preses konferencē pēc padomes sēdes ECB prezidents Mario Dragi atzina, ka riski eirozonas ekonomikas izaugsmei ir palielinājušies, un tos rada galvenokārt ārējie faktori - protekcionisma draudi, nestabilitāte tirgos un draudi attīstības valstu ekonomikām. Dragi sacīja, ka pašreizējās procentlikmes netiks mainītas vismaz līdz vasarai.

"Fakts, ka Dragi pauda lielākas bažas par bloka ekonomisko veselību, vedināja uzskatīt, ka likmju pieaugums notiks vēlāk, nevis ātrāk," sacīja "Western Union Business Solutions" vecākais tirgus analītiķis Džo Manimbo, prognozējot tālāku spiedienu uz eiro.

Londonas biržas indekss kritās, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi palielinājās.

Arī Volstrītā bija dažādas tendences. Indekss "Nasdaq Composite" kāpa, ko veicināja pusvadītāju kompāniju laba peļņa, un nedaudz pieauga arī indekss "Standard & Poor's 500", bet indekss "Dow Jones Industrial Average" samazinājās.

"Tirgus gaida nākamo katalizatoru," atzina "50 Park Investment" analītiķis Adams Sarhans.

Naftas cenas pieauga Ņujorkas biržā, bet kritās Londonas biržā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,51 dolāru līdz 53,13 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,05 dolāriem līdz 61,09 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,1% līdz 24 553,24 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 2642,33 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 7073,46 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 6818,95 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,5% līdz 11 130,18 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 4871,96 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1381 līdz 1,1313 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3069 līdz 1,3058 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,60 līdz 109,57 jenām par dolāru.