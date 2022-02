Ekonomisti: Latvijas ekonomikas attīstības vektoru noteiks kara ilgums un mērogs

Līdzīgi kā pandēmija arī Krievijas iebrukums Ukrainā un sankcijas vairāk ietekmēs noteiktas nozares un uzņēmumus, kaut kopumā ekonomikas krīze netiek gaidīta, vērtē ekonomisti, piebilstot, ka šobrīd ir sarežģīti sniegt prognozes vairāku nezināmo dēļ. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2021. gadā iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājās par 4,8% salīdzinājumā ar 2020. gadu. IKP faktiskajās cenās pērn bija 32,9 miljardi eiro.

"Latvijas ekonomikā 2021. gads ir bijis ievērojami labāks nekā gaidīts un, neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, Latvijas IKP pērn ir audzis par 4,8%. Ekonomikas atkopšanās joprojām ir nevienmērīga, un arī šis gads Latvijas ekonomikā ir sācies labi. Līdz šim bija pamats domāt, ka 2022. gada Latvijas ekonomikas izaugsmes perspektīvas ir labas, taču Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski mainījis politisko, kā arī ekonomisko situāciju pasaulē, un tas ietekmēs arī Latvijas ekonomiku," teic bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

"Karš Ukrainā ir nodzēsis visas līdzšinējās prognozes. Ja iepriekš sagaidījām izaugsmi 4.6% apmērā šogad, tad šobrīd izteikt konkrētas prognozes ir gandrīz neiespējami. Diemžēl ir īstenojies negatīvākais scenārijs, un notikumi attīstās strauji un neprognozējami," papildina "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.

Līdz ar to bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš teic, ka šogad Latvijas ekonomikas sniegumu lielā mērā noteiks pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktais sankciju režīms. Jau šobrīd apstiprinātie pasākumi ir skarbi, Krievija būs tikai viena no trīs pasaules valstīm (kopā ar Irānu un Ziemeļkoreju), kurai ir liegta pieeja SWIFT. Turklāt tas iespējams vēl nav stingrākais līmenis, ASV ir arī iespēja aizliegt bankām, kas strādā ASV, veikt jebkādus darījumus ar Krieviju, tas padarītu norēķinus ar šo valsti praktiski neiespējamus, atslēgšana no SWIFT ir tikai liels apgrūtinājums. Arī šāda soļa iespēja tiek vērtēta.

"Diemžēl inflācijas "lielceļa laupītāju" izdarības tuvākajā laikā nerimsies, bet tas šobrīd ir zaudējis galvenā neģēļa statusu, īstens burlaks ir agresors Krievija un tās līdzskrējēja Baltkrievija un nākotne šobrīd zīmējas neskaidra un jauniem izaicinājumiem tautsaimniecībai pilna," teic Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Rutkovska.