'Eurostat': Latvijā trešais lielākais atjaunīgās enerģijas īpatsvars ES

Latvijā ir trešais augstākais atjaunīgās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā Eiropas Savienībā (ES), liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" jaunākie dati, kas apkopoti par 2019.gadu.

Saskaņā ar tiem mūsu valstī 2019.gadā atjaunīgā enerģija veidoja 41% no kopējās patērētās enerģijas, kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā 2018.gadā un par vienu procentpunktu vairāk nekā ES noteiktais mērķis, kas Latvijai jāsasniedz līdz 2020.gadam.

Lielāks nekā Latvijā atjaunīgās enerģijas īpatsvars bija Zviedrijā, kur tas bija 56,4% no kopējās patērētās enerģijas - valsts jau par 7,4 procentpunktiem ir pārsniegusi tai noteikto ES mērķi 2020.gadam, kā arī Somijā, kur tas 2019.gadā veidoja 43,1%, kas ir par 5,1 procentpunktu vairāk salīdzinājumā ar bloka noteikto mērķi.

Nedaudz mazāks kā Latvijā atjaunīgās enerģijas īpatsvars bija Dānijā (37,2% jeb 7,2 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada mērķis), Austrijā (33,6% jeb par 0,4 procentpunktiem mazāk nekā 2020.gada mērķis), Igaunijā (31,9% jeb 6,9 procentpunkti virs 2020.gada mērķa), Portugālē (30,6% jeb par 0,4 procentpunktiem no 2020.gada mērķis), Horvātijā (28,5% jeb par 8,5 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada mērķis) un Lietuvā (25,5% jeb par 2,5 procentpunktiem vairāk nekā 2020.gada mērķis).

Viszemākais atjaunīgo enerģijas avotu īpatsvars enerģijas struktūrā 2019.gadā bija Luksemburgā (7% jeb četri procentpunkti no 2020.gada mērķa), Maltā (8,5% jeb 1,5 procentpunkti no mērķa), Nīderlandē (8,8% jeb 5,2 procentpunkti no mērķa) un Beļģijā (9,9% jeb par 3,1 procentpunktu mazāk par mērķi).

Kopumā 2019.gadā ES noteikto atjaunīgo energoresursu mērķi 2020.gadam bija sasniegušas 14 bloka zemes - Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, , Rumānija, Slovākija, Somija un Zviedrija.

Vistālāk no 2020.gada mērķa sasniegšanas ir Francija (5,8 procentpunkti), Nīderlande (5,2 procentpunkti), Īrija un Luksemburga (abās valstīs četri procentpunkti).

Bloka lielākajā ekonomikā Vācijā 2019.gadā atjaunīgās enerģijas īpatsvars bija 17,4%, bet mērķis 2020.gadam ir to palielināt līdz 18%.

Kopumā ES līdz 2020.gadam plāno palielināt atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvaru līdz 20%, bet 2019.gadā tas bija 19,7%, kas bija par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā 2018.gadā.