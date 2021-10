FKTK saņēmusi AS 'AB City' iesniegumu atļaujai izteikt 'Olainfarm' obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi AS "AB City" iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt AS "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, liecina FKTK paziņojums "Nasdaq Riga".

Piedāvātājam tieši pieder "Olainfarm" 2 583 310 akcijas jeb 18,34% no balsstiesīgo akciju kopskaita.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu piedāvātājs izsaka obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu sekojošo akcionāru vārdā, kuri šā gada 14. oktobrī sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē balsoja "par" jautājumā par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un pilnvaroja AS "AB City" viņu vārdā izteikt piedāvājumu: Nika Saveļjeva, kurai pieder 1 265 107 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,98% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita; Anna Emīlija Maligina, kurai pieder 1 263 693 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,97% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita; AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", kurai pieder 151 384 sabiedrības akcijas, kas veido 1,07% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita; "Olfim OÜ", kurai pieder 1 263 718 "Olainfarm" akcijas, kas veido 8,97% no sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 9,26 eiro.

Piedāvājuma termiņš ir 30 dienas no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.