Foto: 'airBaltic' ļauj ielūkoties gaisa kuģu apkopes procesā; 11 lidmašīnas nevar lidot

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" mediju pārstāvjus iepazīstināja ar gaisa kuģu apkopes procesu. Esošajā tehniskajā angārā, kas atrodas lidostas "Rīga" teritorijā, ir vieta trīs lidmašīnām, bet projektēšanas stadijā ir jauns angārs, kas ļaus kāpināt kapacitāti.

Tiesa gan – lai arī viena no lidmašīnām, kas patlaban ir apkopes procesā, būtu gatava lidojumiem jau pēc nedēļas, tā paliks uz zemes, jo nav dzinēju. Šobrīd vienpadsmit "airBaltic" lidmašīnas (no kopumā 39) nevar lidot, jo to dzinējiem nav veikta nepieciešamā apkope – daļa atrodas ražotāja un apkopju veicēja uzņēmuma "Pratt&Whitney" remontrūpnīcās, kurš nespēj savlaicīgi izpildīt darbus.

Savukārt daļa dzinēju lidsabiedrības tehniskajā angārā jau teju gadu gaida savu kārtu nosūtīšanai uz "Pratt&Whitney".

Tehniskais angārs ir piepildīts gan ar dzinējiem, gan citām lidmašīnu detaļām, kas saistītas ar dzinēju nomaiņu. "airBaltic" Operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis teic – normālā situācijā tās šeit nestāvētu.