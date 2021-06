Foto: Investējot divus miljonus eiro, atklāts 'Domenikss' kravas automobiļu centrs Sauriešos

"Daimler Truck AG" ģenerālpārstāvis Latvijā SIA "Domenikss" ir atklājis kravas automobiļu tirdzniecības un servisa centru, informē uzņēmums.

Līdz ar jaunā centra atvēršanu Pierīgā "Domenikss" plāno kāpināt pārdoto kravas automobiļu apjomu, kā arī vairākkārt palielināt servisa darbu apjomu kravas automašīnu un autobusu segmentā – līdz 2025. gadam par 300%. Centra izveidē investēti apmēram divi miljoni eiro.

Jaunais kravas automobiļu tirdzniecības un servisa centrs, kā arī lielgabarīta automašīnu mazgātava, atrodas Sauriešos un ir izvietots divās ēkās ar kopējo platību 2560 m2 . Vienā no ēkām atrodas kravas automašīnu tirdzniecības salons, servisa telpas, un kravas automašīnu rezerves daļu noliktava. Otrā darbojas kravas automašīnu mazgātava.

"Jaunā centra atvēršana ir stratēģiski nozīmīgs solis "Domenikss" biznesa paplašināšanā gan kravas auto tirdzniecībā, gan pēcapkopē. Šo paplašināšanās projektu mēs esam plānojuši ilgstoši, bet kopš 2018. gada rūpīgi pievērsušies tā īstenošanai. Ieguldījumus centra izveidē turpinājām, neskatoties uz pandēmijas radīto ekonomisko krīzi. Uzskatām, ka ieguldījumi ir pamatoti, ņemot vērā skaidro prognozi pieprasījuma kāpumam iekšzemes komerctransporta nozarē. Piemēram, 2020. gadā "Domenikss" vairāk nekā trīs reizes palielināja pārdoto kravas automašīnu skaitu, bet kopā ar partneriem šis skaits attiecībā pret 2019. gadu bija 10 reizes lielāks. Īstermiņā – pārvadājumu un piegādes autoparka paplašināšanu ietekmē Covid-19 viestās izmaiņas preču apritē, proti, pieaug vajadzība uzturēt un atjaunot esošo autoparku, jo jaunu auto piegāde ir ierobežota. Savukārt ilgākā termiņā – Eiropas Savienības prasības, vides politikas tendences pasaulē un globālās auto industrijas attīstības tendences liks izmantot videi draudzīgākas automašīnas arī Latvijā, kam sekos nepieciešamība veikt liela gadagājuma autoparka nomaiņu," teic SIA "Domenikss" padomes priekšsēdētāja Benita Danilenko.

Centrā ir nopērkami visi "Daimler Truck AG" ražotie "Mercedes-Benz", kā arī "Mitsubishi" "Fuso Canter" modeļi. Servisa centrs apkalpo "Mercedes-Benz" kravas automašīnas un autobusus, kā arī "Fuso" kravas automašīnas un "Setra" autobusus. Līdz ar atrašanās vietas maiņu un ievērojamu kapacitātes pieaugumu "Domenikss" kravas automašīnu serviss paplašina arī sniegto pakalpojumu klāstu. Turpmāk centrā apkalpos arī piekabju ritošo daļu, aukstuma u.c. sastāvu iekārtas. Vienlaicīgi serviss spēs apkalpot piecus pilnus sastāvus.

Jaunais kravas automašīnu servisa centrs ir aprīkots ar modernākajām "Daimler AG" standartiem atbilstošām tehnoloģijām, t. sk. Latvijā modernāko riteņu ģeometrijas pārbaudes un regulēšanas iekārtu "Hunter HTA-MBHD". Jaunā sistēma, kas paredzēta komerctransportam, ir nozarē pirmā un vienīgā, kas tikai trīs minūšu laikā spēj veikt mērījumu trīs asīm vienlaicīgi.

Centra atrašanās vieta izvēlēta stratēģiski – kilometra attālumā no A4 lielceļa un pāris kilometru attālumā no plānotā "Rail Baltica" maršruta, netālu no Rīgas apvedceļa, ko Eiropas tranzītam izmanto Baltijas un Skandināvijas valstu pārvadātāji. Tāpat jaunajā centrā varēs apkalpot tālsatiksmes kravas automobiļus, kam saskaņā ar "mobilitātes pakas" noteiktajiem ierobežojumiem reizi trīs nedēļās jāatgriežas mītnes zemē. Šīs automašīnas veido ievērojamu daļu no Latvijā kopumā reģistrēto kravas automobiļu parka.