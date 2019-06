Foto: Rīgā atklās 'Marriott' tīkla viesnīcu, investīcijas renovācijā pārsniedz 10 miljonus eiro

Kopš 2018. gada janvāra notiek renovācijas darbi Baltijā lielākās "Marriott" tīkla viesnīcas – "AC Hotel Riga" ēkā. Tā atrodas bijušās viesnīcas "Albert Hotel" vietā (Dzirnavu 33). Lai atbilstu starptautiskās kompānijas augstajiem standartiem, "AC Hotel by Marriott" tika modernizētas nama iekšējās sistēmas. Pēc renovācijas viesnīcas ēka tiks sertificēta atbilstoši starptautiskajai programmai LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Investīcijas renovācijā pārsniedza desmit miljonus eiro.

"Marriott International" ir pasaulē lielākais starptautiskais viesnīcu tīkls, kura galvenā mītne atrodas ASV un kurā ietilpst vairāk nekā 6900 objekti un 30 viesnīcu zīmoli 130 dažādās valstīs un teritorijās. 2017. gadā uzņēmums ieņēma 33. vietu žurnāla "Fortune" 100 labāko darba devēju reitingā. 2019. gadā "Marriott" zīmoli debitēja Somijā, Jaunzēlandē, Lietuvā, Mali un Ukrainā.

Aprīļī Rīgā tika parakstīts trīspusējs līgums par "Marriott" tīkla jaunās četrzvaigžņu viesnīcas "AC Hotel Riga" pārvaldīšanu. Līgumu parakstīja "Marriott International" reģionālais direktors Janušs Mituļskis, SIA "Legendhotels Latvija" valdes loceklis Tauri Sumbergs un nekustamā īpašuma attīstītāja "Vastint Latvia" valdes loceklis Romāns Astahovs. Atbilstoši plānam Rīgā pirmā "Marriott" tīkla viesnīca, "AC Hotel Riga", klientiem durvis vērs 2019. gada jūnijā.

Pēc Sumberga teiktā, "Marriott" tīkla parādīšanās Latvijas tirgū būtiski palielinās ASV tūristu pieplūdumu. "Priecājos, ka drīz Rīgā atvērsim Latvijā pirmo un Baltijā lielāko "Marriott" viesnīcu. Jā, šodien Rīgā darbojas populāru globālo tīklu viesnīcas, taču "Marriott" lielākā priekšrocība ir 110 miljoni lojālu klientu visā pasaulē. Tas nozīmē, ka, uzzinot par jaunas viesnīcas atvēršanu, milzīgs cilvēku skaits vēlēsies to apmeklēt. Latviju gaida tūristu pieplūdums no jauniem reģioniem, kas labvēlīgi ietekmēs nozares ekonomiskos rādītājus. "Marriott" viesnīcas atvēršana būtiski palielinās amerikāņu tūristu skaitu, kas ieradīsies Latvijā," uzskata Sumbergs.

"Legend Hotels&Spas" ir starptautisks viesnīcu operators, kas pārvalda viesnīcas Igaunijā, Polijā, Latvijā. 2016. gadā uzņēmums sāka sadarbību ar "Marriott International", noslēdzot franšīzes līgumu. Pēc Latvijā pirmās viesnīcas "AC Hotel by Marriott" Riga atvēršanas uzņēmums turpinās sadarbību ar viesnīcu tīklu "Marriott International", attīstot viesnīcas Baltijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Nekustamo īpašumu attīstītājs "Vastint Latvia" ir renovētās viesnīcas "AC Hotel Riga" ēkas īpašnieks. SIA "Vastint Latvia" ietilpst "Vastint Group", kas ir starptautisks uzņēmums ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi nekustamā īpašuma jomā. Uzņēmums Latvijas tirgū strādā no 2003. gada. Galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldīšana un komercīpašumu attīstīšana, kā arī dzīvokļu ēku attīstīšana ar mērķi tos pārdot.

"AC Hotel Riga" atklāšana ir plānota 2019. gada 17. jūnijā. Viesnīcā būs 239 komfortabli numuriņi, četras daudzfunkcionālas konferenču zāles (vislielākās ietilpība – 180 cilvēku), "lounge" zona ar bāru un restorānu, kā arī banketu zāle un sporta zāle ar skatu uz Latvijas galvaspilsētu, kas atrodas viesnīcas 11. stāvā.