Georgijs Krasovickis dibina uzņēmumu 'Viainvest Assets"

AS "Via Sms group" reģistrējusi jaunu uzņēmumu – SIA "Viainvest Assets". Jaunā uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 250 tūkst. eiro, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa monitoringa.

Par uzņēmuma vienīgo amatpersonu iecelts Deniss Šerstjukovs. “Lursoft” dati rāda, ka D. Šerstjukovs šobrīd ieņem amatus kopumā septiņos uzņēmumos.

SIA “Viainvest Assets” dibinātājam AS “Via Sms group” pieder arī ātro kredītu kompānija SIA “Via Sms”, tāpat arī SIA “Viainvest” un SIA “RH Property”. Gan tikko reģistrētā SIA “Viainvest Assets”, gan arī pārējo AS “Via Sms group” grupā ietilpstošo uzņēmumu patiesais labuma guvējs ir Georgijs Krasovickis.

Holdingkompānijas AS “Via Sms group” apgrozījums 2020.gadā bija 3,95 milj. eiro, bet peļņa – 188,26 tūkst. eiro. Holdinga lielākais uzņēmums pagājušajā gadā bija SIA “Via Sms”, kas apgrozīja 6,18 milj. eiro un nopelnīja 1,5 milj. eiro.