'Getliņi' nosvin spāru svētkus jaunajai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcai

SIA "Getliņi EKO" un pilnsabiedrība "MRKV", kas sastāv no būvfirmām "Velve" un "MRK serviss", piektdien, 22. maijā, svinēja spāru svētkus jaunajai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcai. Projekta investīcijas veido 40 miljonus eiro. Rūpnīca ir loģisks un nepieciešams solis poligona "Getliņi" attīstībā un virzībā uz atkritumu pārstrādes centru, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Jaunā rūpnīca darbu sāks 2021. gadā. Tā spēs pārstrādāt 100 tūkstošus tonnu bioloģiski noārdāmo atkritumu gadā. Projekta investīcijas ir nepilni 40 miljoni eiro, no kurām lielāko daļu – 29,6 miljonus eiro – sedz Kohēzijas fonds. Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

"Mums ir liels gandarījums, ka šī rūpnīca jau pavisam drīz varēs sākt savu darbību. Latvijai, līdzīgi kā citām Eiropas Savienības valstīm, vislielāko izaicinājumu sagādā bioloģisko atkritumu pārstrāde. "Getliņu" poligonā būvētā biodegradējamo atkritumu pārstrādes rūpnīca spēs šos atkritumus pārstrādāt tehniskajā kompostā trīs mēnešu laikā, kas atbilst ES direktīvām par pārstrādi un ļauj Latvijai sasniegt šos mums izvirzītos pārstrādes mērķus," skaidro SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns.

Poligona "Getliņi" teritorijā tiek izbūvētas piecas jaunas ēkas: bioloģisko atkritumu pagaidu krātuve ar estakādi, divas biomasas tuneļa ēkas, gāzes reaktora ēka un pārstrādātās masas šķirošanas ēka. Svinot rūpnīcas spāru svētkus, ir pabeigta lielākā daļa no ēku būvdarbiem. Jau tuvākajā laikā plānots uzsākt tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu.

Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām atkritumu apsaimniekošanā no 2021. gada Latvijai ir jāspēj pārstrādāt 65% bioloģisko atkritumu un 75% iepakojumu, tostarp 55% plastmasas iepakojuma. Līdz 2035. gadam jāpanāk, ka atkritumu poligonā tiek noglabāti tikai 10% no savāktajiem sadzīves atkritumiem, bet pārējie pārstrādāti. Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca ir viens no risinājumiem, kas palīdzēs virzīties uz šo mērķi, norāda uzņēmumā.

SIA "Getliņi EKO" ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekošanu Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs.