Pēdējā laikā jaunuzņēmumi ir pievērsušies dažādiem ar veselību, izglītību, ilgtspēju un kiberdrošību saistītiem risinājumiem. Tendence doties pretim šīm tēmām vērojama jau vairākus gadus, taču uzrāviens un lielākās izmaiņas piedzīvotas tieši periodā, kopš mācāmies sadzīvot ar pandēmiju.

Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas "Startin.LV" vadītāja Olga Barretu-Gonsālvisa novērojusi, ka pēdējo pāris gadu laikā jaunuzņēmumi ir pievērsušies lielām lietām. Retāk tā ir kārtējā klientu attiecību vadības lietotne vai uz produktivitāti fokusēts risinājums. Šajās jomās daudz kas jau ir paveikts un iespējamās izmaiņas ir, piemēram, vēl trīs ietaupītas sekundes. "Arvien vairāk tiek radīti risinājumi, kas ir sociāli nozīmīgi, ilgtspējīgi, zaļi. Man šķiet, ka arvien biežāk jaunuzņēmēji pievēršas fundamentāliem jautājumiem," skaidro Barretu-Gonsālvisa. Tā rodas jaunuzņēmumi, kuros apvienojušies profesionāļi ar pieredzi kādā specifiskā jomā, arī zinātnieki, piemēram, biotehnoloģiju uzņēmums "Smartomica". "Šādiem uzņēmumiem ar pamatīgiem pamatiem no pirmās dienas ir krietni lielāks mērogs. Šis nav no tiem stāstiem, kas sākas garāžā no nulles," viņa norāda. Panākumi šādos uzņēmumos parasti prasa ilgāku laiku nekā "tradicionālajos" jaunuzņēmumos.

Pēdējā laikā jaunuzņēmumi biežāk veidojas arī tādās jomās, kur ilgāku laiku bija vērojams klusums no to puses. Kā piemēru Barretu-Gonsālvisa min visai tradicionālo būvniecības un pārtikas nozari, kurā vajadzīgs ne vien inovatīva ideja un entuziasms, bet arī specifiskas nozares zināšanas. Būvniecības tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Adventum Tech" izstrādātie sensori kopā ar mobilo lietotni ziņo par būvkonstrukciju noslodzi. Šāda informācija palīdz samazināt būvniecības riskus un uzlabot darba drošību būvlaukumos. Savukārt "Material Mapper" izveidotā platforma ļauj uzzināt, kur un kad plānots nojaukt ēkas un cik daudz atkārtoti izmantojamu būvmateriālu būs pieejams.