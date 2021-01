Irklis amata pienākumus SPRK beigs pildīt janvāra beigās

Ministru kabinets 19. janvāra sēdē atbalstījis Rolanda Irkļa atcelšanu no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāja amata ar 2021. gada 27. janvāri, lai Irklis varētu uzsākt Valsts kontroliera amata pienākumu pildīšanu pēc iespējas ātrāk, informē Ekonomikas ministrija.

Gala lēmums vēl būs jāpieņem Saeimai.

Šā gada 14. janvārī Saeima apstiprināja Irkli Valsts kontroliera amatā. Šobrīd Irklis ieņem SPRK padomes priekšsēdētāja amatu.

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" ir noteikts, ka SPRK padomes loceklis savā pilnvaru termiņā ir neatceļams, un viņu var atcelt no amata vienīgi izņēmuma gadījumos, kas noteikti likumā. Tostarp Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma padomes locekli var atcelt no amata pirms viņa pilnvaru termiņa beigām, ja ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata.

Šā gada 14. janvārī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs saņēmis Irkļa iesniegumu par atkāpšanos no amata sakarā ar ievēlēšanu Valsts kontroliera amatā. Pamatojoties uz Irkļa iesniegumu, Ekonomikas ministrija sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabinetā MK sēdes protokollēmuma projektu, atbalstot Irkļa atcelšanu no SPRK padomes priekšsēdētāja amata pirms termiņa.

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikts, ka padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis, bet, ja šāda norīkojuma nav, iepriekšējais priekšsēdētāja norīkotais padomes loceklis. Attiecīgi informāciju par padomes locekli, kas pildīs padomes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna priekšsēdētāja iecelšanai, sniegs SPRK, informēja Ekonomikas ministrijā. Konkursu uz vakanto SPRK padomes locekļa amatu organizēs Valsts kanceleja.

Pašreizējās Valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas pilnvaru termiņš beigsies 2021. gada 19. janvārī.

Irkli SPRK padomes priekšsēdētāja amatā Saeima iecēla 2016. gada 25. februārī.