Veselības uzņēmumu grupas "Repharm" mātesuzņēmums AS "AB City" izteicis zāļu ražotāja AS "Olainfarm" akciju atpirkšanas galīgo piedāvājumu, liecina ceturtdien oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais paziņojums.

Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir 9,26 eiro.

Ieraksta datums ir 2022.gada 3.janvāris, bet norēķinu datums - 4.janvāris.

Ieraksta datumā atpērkamās akcijas tiks bloķētas akciju turētāju kontos, un akcionāri zaudēs tiesības rīkoties ar tiem piederošajām akcijām.

Jau vēstīts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2021.gada 28.decembrī atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas galīgo piedāvājumu, jo "AB City" līdzdalība "Olainfarm" kapitālā sasniegusi 96,1%. Akciju atpirkšanas galīgajā piedāvājumā citiem akcionāriem piederošās "Olainfarm" akcijas tiks atsavinātas par labu "AB City", kas kļūs par vienīgo uzņēmuma īpašnieci.

"AB City" tiešajā kontrolē ir 3 752 305 "Olainfarm" akcijas jeb 26,62% no balsstiesīgo akciju kopskaita, savukārt uz netiešas līdzdalības pamata kompānijai pieder 69,48% no balsstiesīgo akciju kopskaita.

Tostarp "AB City" uz netiešas līdzdalības pamata ieguvusi balsstiesības, kas izriet no Nikai Saveļjevai piederošajiem 8,98% "Olainfarm" akciju, no SIA "Olmafarm" piederošajiem 28,37% "Olainfarm" akciju un no Igaunijas uzņēmumam "Olfim" piederošajiem 8,97% "Olainfarm" akciju, kā arī no "AB City" kontrolētās SIA "Farma Fund" iegūtajiem Annai Emīlijai Maliginai piederošajiem 8,97% "Olainfarm" akciju un no "Farma Fund" iegūtajiem "Olmafarm" piederošajiem 14,19% "Olainfarm" akciju.

Tāpat ziņots, ka "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 2021.gada 14.oktobrī nolēma izslēgt "Olainfarm" akcijas no regulētā tirgus.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro. "Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu.

Savukārt "Repharm" grupā ir "Mēness aptieku" tīkla īpašniece AS "Sentor farm aptiekas", zāļu vairumtirgotājs AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājs AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", ambulatorās aprūpes iestāžu tīkls AS "Veselības centru apvienība" (VCA) un SIA "Centrālā laboratorija".

"Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.

2020.gadā "Repharm" strādāja ar 314 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2019.gadā, bet "Repharm" peļņa bija 11,39 miljoni eiro.