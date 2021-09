Lai nodrošinātu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plānā iekļautās Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas reformas īstenošanu un izstrādātu vienotu un pasažieriem ērtu sabiedriskā transporta plānu Rīgā un Pierīgā, izveidota Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupa, informē Satiksmes ministrija.

"Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai iedzīvotāji mainītu pārvietošanās paradumus un savām ikdienas gaitām izvēlētos videi draudzīgu sabiedrisko transportu. Ir svarīgi, lai jau no paša sākuma visām iesaistītajām pusēm ir vienota izpratne un redzējums par to, ka reformas pamatā ir cilvēku vajadzības pēc ērtas, mūsdienīgas, videi draudzīgas un vienotas sabiedriskā transporta sistēmas Rīgā un Pierīgā. Konstruktīva visu pušu sadarbība ir galvenais, lai ieguvēji būtu visi – ikkatrs, kas lietos sabiedrisko transportu," norāda satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Darba grupas uzdevums ir līdz 2023. gada 31. jūlijam izstrādāt ilgtspējīgu integrētu sabiedriskā transporta plānu. Savukārt, līdz 2025. gada 31. martam darba grupai ir jāizstrādā konceptuālais ziņojums par sabiedriskā transporta attīstību 2031.–2040. gadam.

Darba grupu vadīs satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietnieks Dins Merirands, tās sastāvā strādās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Rīgas domes, Autotransporta direkcijas, AS "Pasažieru vilciens", VAS "Latvijas dzelzceļš", VSIA "Latvijas Valsts ceļi", SIA "Rīgas satiksme", kā arī pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas metropoles areālā ietilpstošajām pašvaldībām.

Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāns vienlaikus būs arī daļa no kopējā Rīgas metropoles areāla ilgtspējības pilsētas mobilitātes plāna. Tas sevī ietvers sabiedriskā transporta piedāvājuma uzlabojumus – maršruta tīkla attīstības plānu, biļešu cenu un atlaižu politiku, integrētu kustības grafiku.

Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta integrācijai paredzēta sinhronizētas sabiedriskā transporta plānošanas ieviešana un vairāki priekšizpētes projekti, tajā skaitā optimāls dzelzceļa elekrifikācijas scenārijs un bezizmešu dzelzceļa ritošā sastāva vilces tehnoloģijas izvēle pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai Rīgas Metropoles areālā.