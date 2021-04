Izvēlēta skaistākā 2020. gada monēta Latvijā

Tradicionālajā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2020" atzīta ekoloģijas tēmai veltītā kolekcijas monēta "Liepas lapa". Kopumā Latvijas Bankas un portāla "Delfi" rīkotajā sabiedrības aptaujā saņemts aptuveni 8000 balsojumu, t.sk. aptuveni 2800 – par monētu "Liepas lapa".

Kolekcijas monētas "Liepas lapa" grafiskā dizaina autors ir arhitekts Mārcis Kalniņš – viņa debija monētu mākslā bija 2016. gadā ar unikāla veidola un tehniskā izpildījuma kolekcijas monētu "Zeme", kas bija veltīta mūsu planētas vietai cilvēka vērtību lokā un Visumā. Monētas "Liepas lapa" plastiskā veidojuma autore ir Ligita Franckeviča, tā izgatavota Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande).

Kolekcijas monēta "Liepas lapa" veltīta ekoloģijas tēmai, kas arvien aktīvāk ienāk mūsu dzīvē. Arvien lielāks cilvēku skaits pārceļas uz dzīvi pilsētās, un viens no mūsdienu pilsētu attīstītāju svarīgākajiem uzdevumiem ir padarīt tās iespējami patīkamākas dzīvošanai un zaļākas. Tā radusies ilgtspējīgas pilsētas koncepcija, kas nozīmē būt līdzsvarā ar apkārtējo vidi.

Daba pilsētvidē dod ārkārtīgi lielu labumu, taču tā ir viegli ievainojama. Šis līdzsvars cilvēkiem ir jānodrošina, lai spētu saglabāt savu pilsētvidi dzīvojamu. Mēs katrs varam sniegt savu ieguldījumu zaļākas un patīkamākas pilsētvides veidošanā, mainot vai pielāgojot savus ikdienas paradumus.

"Kolekcijas monēta "Liepas lapa" ir atgādinājums sabiedrībai kopumā un ikvienam no mums, cik trausls ir līdzsvars dabā, cik lolojama un sargājama tā ir. Pēdējos gados arvien aktuālāks kļūst ilgtspējas jēdziens, kas ietver arī ideju, ka mums planēta jāatstāj nākamajām paaudzēm labākā stāvoklī, nekā saņēmām to no mūsu vecākiem un vecvecākiem. Latvijas Bankas kolekcijas monētas ir miniatūri mākslas darbi, un simboliski, ka tajos iekaltas arī laikmetīgas tēmas," uzsver Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas priekšsēdētājs, Naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms.

Arī šogad savu izvēli izdarīja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) ekspertu komisija, kurā darbojās LNMM direktore Māra Lāce, Dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja Inese Baranovska un Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Elita Ansone. LNMM par mākslinieciskā izpildījuma ziņā izcilāko monētu nosauca kolekcijas monētu "Liepas lapa", norādot, ka izvēlēts lakoniski precīzs aktuālas tēmas konceptuāls risinājums, turklāt monētas tapšanā izmantotas videi draudzīgas metodes un materiāli.

Savukārt SIA "Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām rīkoja erudīcijas spēli tiešsaistē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes". Kopumā spēlē piedalījās 439 dalībnieki, pārstāvot 139 bibliotēkas un izspēlējot 5054 spēles. Pieci spēles uzvarētāji balvā saņems kolekcijas monētu "Personiskā brīvība".

2020. gadā tika izlaistas četras kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un vispārcilvēciskām vērtībām:



Trešdien, 14. aprīlī, plkst.15 notiks žurnālistes Ilzes Dobeles saruna ar 2020. gadā izlaisto monētu māksliniekiem – par viņu idejām, monētu tapšanas procesu un tajās paustajām vērtībām. Šo sarunu varēs vērot sabiedrisko mediju portālā "LSM.lv". Tajā piedalīsies mākslinieki Sandra Krastiņa, Mārcis Kalniņš, Ivars Drulle un Beate Šņuka, kā arī viens no izcilākajiem Latvijas dizaina grafiķiem, neatkarību atguvušās Latvijas galvenais monētu mākslas idejas virzītājs un iedvesmotājs, lata monētu tēvs Laimonis Šēnbergs un Latvijas Bankas monētu dizaina un mākslas galvenais eksperts, grafikas dizainers Edgars Zvirgzdiņš.

Sarunā paredzēts apspriest, kā tiek izvēlēti temati, ko iemūžināt monētās, kā iespējams kļūt par monētas veidotāju, kādas inovācijas ienākušas monētu mākslā pēdējos gados.

Šajā sarunā arī pirmo reizi plašāka sabiedrība uzzinās, kādas kolekcijas monētas plānots izlaist šogad un Latvijas Bankas jubilejas, 2022. gadā.

Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 39 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas mākslinieku.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla World Coin News organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". 2015. gadā šajā konkursā par labāko nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" (Best Contemporary Event) tika atzīta sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš". Savukārt 2018. gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" šajā konkursā tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" (Most Artistic Coin). Konkursā Coin of the Year Awards (COTY) 2020. gadā Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Mākslinieciskāko monētu" un Gada monētu.

Naudas zīmju tapšanā nozīmīga loma ir Latvijas Bankas izveidotajai monētu dizaina komisijai (sākotnēji – Latvijas Bankas monētu sižetiskā risinājuma komisija), kas darbojas kopš 1993. gada 12. novembra. Kopā ar Latvijas Bankas darbiniekiem šajā komisijā strādā Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti, mākslinieki un zinātnieki.