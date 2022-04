Ja Latvija pilnībā aizliegtu dabasgāzi no Krievijas, LG apsvērtu arī LNG iegādi

Ja Latvija pilnībā aizliegtu dabasgāzi no Krievijas, AS "Latvijas gāze" apsvērtu variantus arī sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) iegādei, tādā veidā turpinot uzņēmuma darbību, apliecināja "Latvijas gāzes" (LG) pārstāve Anastasija Petere.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa norādīja, ka pašlaik gan nav zināmas detaļas par to, no kā un cik daudz LNG varētu iepirkt, turklāt ir jāņem vērā faktors, ka LNG pirkt varētu tikai tad, ja to būtu iespējams fiziski piegādāt, jo LNG piegādes jaudu kapacitāte nav neizsmeļama.

Jau ziņots, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 6.aprīlī atbalstīja priekšlikumu Enerģētikas likumā noteikt aizliegumu dabasgāzes piegādēm no Krievijas uz Latviju. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl otrajā un trešajā lasījumā jāatbalsta atbildīgajā komisijā un Saeimā.

"Latvijas gāzes" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" norādījis, ka lēmums aizliegt Krievijas dabasgāzes piegādes uz Latviju radītu enerģētikas krīzi un augstākas cenas klientiem.

Ar pašlaik iepirktajiem krājumiem "Latvijas gāze" ar esošajiem klientiem tirgu esošajā stāvoklī var uzturēt līdz šā gada jūlijam.

"Latvijas gāze" koncerna apgrozījums 2021.gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 583,342 miljoni eiro, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2020.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās 3,4 reizes - līdz 3,2 miljoniem eiro.

Uzņēmuma lielākie akcionāri ir "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%). "Latvijas gāzes" akcijas kotē biržā "Nasdaq Riga".