Labs laiks, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju

Kā vēl viens sociālais uzņēmums minams "Your Move", kura mērķis ir palīdzēt atgriezties Latvijā remigrantiem un viņu ģimenēm. "Ir daudz runāts par to, ka ne vienmēr reemigrantu atgriešanās mājās ir viegla un vienkārša, ka pastāv daudzi izaicinājumi, no kuriem viens ir piemērota darba atrašana. Lūk, "Your Move" palīdz risināt tieši to – sociālais uzņēmums atrod un atlasa tieši tās darba vakances, kas visvairāk varētu interesēt remigrantus un viņu ģimenes, palīdz satikties īstajam darba devējam ar potenciālo no ārvalstīm atbraukušo darbinieku, turklāt nereti nodrošina arī citu informāciju un atbalstu, kas nepieciešams, atgriežoties Latvijā. Tas ir sociālais uzņēmums, kas palīdz ne vien konkrētajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, bet Latvijai kopumā, jo remigrantu līdzi atvestās zināšanas, prasmes, dzīves pieredze un kontakti pēc tam tiks ieguldīti Latvijas labklājības veidošanā," skaidro asociācijas vadītāja.

Portāls "Delfi" arī nesen rakstīja par SIA "Mans peldkostīms" sociālo uzņēmējdarbību. Uzņēmums darbojas ar zīmolu "Swimbe" un startējis peldkostīmu biznesā, piedāvājot personalizētu un videi draudzīgu produktu.

Foto: Publicitātes foto

Uzņēmēja Laura Žukovska-Supe stāstīja: "Tieši dabas aspekts ir tas, kas padara mūs par sociālo uzņēmumu – gan īpašais, no atkritumiem ražotais audums, gan bezatkritumu ražošana. Dabai draudzīgā filozofija caurvij visu mūsu biznesu un uz tā pamata izpaužas mūsu sociālā uzņēmējdarbība. Mēs esam atvērti arī sadarbībai ar cilvēkiem no sociālā riska grupām, bet tas ir biznesa papildelements."

"Sociālo uzņēmējdarbību izvēlējāmies tāpēc, ka tas saskanēja ar mūsu filozofiju – mēs esam tā paaudze, kurai dabas aizsardzība šķiet svarīga un tas izpaužas viscaur mūsu ikdienas dzīvē, tāpēc būtu dīvaini, ja mēs, veidojot uzņēmumu, nepieturētos pie šīs vides aizsardzības stīgas. Protams, ka "Altum" grants bija motivējošs, bet, ja mums nebūtu tādas pārliecības, mēs neietu šo ceļu," atzīst uzņēmēja.

Tie ir tikai daži piemēri, kur sociālo uzņēmumu radītā vērtība un ietekme atbalsojas tālu un plaši. Tieši šo vērtības un ieguvuma aspektu arvien vairāk pamana gan lielie uzņēmumi, izvēloties sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, gan valsts institūcijas un pašvaldības, izvēloties radīt labvēlīgu vidi un atbalsta instrumentus sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, pauž asociācijā.

"Uzņēmumi un publiskās pārvaldes institūcijas var sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem vēl vienā ļoti būtiskā veidā – izvēloties pirkt sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus. Tas ir labākais veids, kā palīdzēt sociālajiem uzņēmumiem pastāvēt un darboties ilgtermiņā. Jo vairāk sociālie uzņēmumi varēs pārdot savus produktus, jo labāk tie varēs īstenot savus sociālos mērķus," akcentē Ūlande.

Viņa arī uzsver, ka šis ir labs laiks, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju. Darbojas 2018. gadā pieņemtais Sociālā uzņēmuma likums, kas nosaka sociālā uzņēmuma definīciju un darbības tiesisko ietvaru, vēl vismaz gadu sociālie uzņēmumi varēs izmantot arī Attīstības finanšu institūcijas "Altum" grantus sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

"Sociālā uzņēmējdarbība nekad nebūs tas uzņēmējdarbības veids, kuru ir vērts darīt tāpēc, ka kāds piesola kādus īpašus labumus vai bonusus, taču, ja iekšējā vilkme un motivācija jau ir, tad atbalsta instrumenti var palīdzēt ideju ātrāk novest līdz rezultātam. Sociālie uzņēmēji ir tie, kuri, saredzot problēmu, nevis žēlojas vai gaida, bet rīkojas un dara – un šādus cilvēkus Latvijai šobrīd vajag vairāk nekā jebkad," rezumē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja.