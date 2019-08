'Latvijas gāzes' apgrozījums pirmajā pusgadā pieaudzis par 38,9%

AS "Latvijas gāze" koncerna apgrozījums šogad sešos mēnešos bija 195,2 miljoni eiro, kas ir par 38,9% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā, bet uzņēmuma peļņa bija 2,721 miljons eiro, liecina biržai "Nasdaq Riga" iesniegtais finanšu pārskats.

Vienlaikus "Latvijas gāzes" mātessabiedrības apgrozījums 2019. gada sešos mēnešos palielinājās par 50,3% salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu un bija 170,066 miljoni eiro, un kompānija strādāja ar 4,317 miljonu eiro zaudējumiem, pretēji 14,162 miljonu eiro peļņu pērn šajā pašā periodā.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2019. gada pirmajā pusē darbības vidi gāzes tirgotājiem Latvijā un Baltijas reģionā būtiski ietekmēja divi faktori - pirmkārt, gaisa temperatūra virs normas Latvijā, daudzās Eiropas un Āzijas daļās veicināja zemāku dabasgāzes pieprasījumu ziemas mēnešos. Otrkārt, kritās cenas Eiropas dabasgāzes biržās, kā arī biržas cenām bija raksturīga izteikta īstermiņa nestabilitāte, cenām dienas laikā reizēm mainoties par vairāk nekā vienu eiro megavatā. "Latvijas gāzei" pirmajā pusgadā pārdeva 755 miljonus kubikmetru jeb 7,952 gigavatstundas (GWh) dabasgāzes vairāk nekā 400 000 klientiem, pārspējot 2018. gada pirmā pusgada pārdošanas apjomus par 54%.

Vadības ziņojumā norādīts, ka arvien vairāk saasinājās konkurence Latvijas un Baltijas dabasgāzes tirgū. Februārī pirmie tirgotāji sāka konkurēt ar "Latvijas gāzi" iepriekš pilnībā regulētajā Latvijas mājsaimniecību segmentā, bet sīvāka pārrobežu konkurence Baltijas reģionā palielināja spiedienu uz pārdošanas peļņu.

Pēc "Latvijas gāzes" vadības vēstītā, sadales segments 2019. gada pirmajā pusgadā sasniedza 26,9 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu gadu iepriekš, ir kritums par 12,4%. To galvenokārt izraisījusi izteikti zemā Latvijas dabasgāzes sadales sistēmas noslodze šī gada pirmajā pusē, neierasti augsto gaisa temperatūru iespaidā. Segmenta peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) sasniedza 12,7 miljonu eiro, atpaliekot no pērnā gada pirmā ceturkšņa rādītāja par 19,6%. Segmenta sešu mēnešu peļņa pirms nodokļiem bija 6,8 miljons eiro jeb par 33% zemāka nekā gadu iepriekš. Sadales segments ir koncerna lielākais segments pēc aktīvu vērtības - 2019. gada vidū tā aktīvu vērtība bija 262,8 miljonus eiro jeb 63,2% no koncerna kopējās aktīvu vērtības.

Savukārt tirdzniecības segmenta aktīvu vērtība marta beigās bija 153,2 miljonus eiro, ko lielākoties veido dabasgāzes krātuve un naudas līdzekļu rezerves. "Latvijas gāzes" koncerna tirdzniecības segmenta neto apgrozījums šogad pirmajos trīs mēnešos sasniedza 164,1 miljonus eiro, kas ir par 56,5% vairāk nekā gadu iepriekš.

2018. gada sešos mēnešos "Latvijas gāzes" koncerns strādāja ar 140,477 miljonu eiro apgrozījumu un guva peļņu 21,768 miljonu eiro apmērā.

"Latvijas gāzes" akcijas kotē "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.

Uzņēmuma lielākie akcionāri ir "Gazprom" (34%) "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%) "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).