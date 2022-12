Latvijas ostās kravu apgrozījums šogad pieaug; īpašs nopelns oglēm

Šā gada nogalē saglabājas pozitīva tendences Latvijas ostās. Kopējais ostu kravu apgrozījums 11 mēnešos sasniedz 43,5 miljonus tonnu, kas ir kāpums par 15,3 %, salīdzinot ar 2021. gada tādu pašu periodu, ziņo Satiksmes ministrijas (SM)

“Latvijas ostu un dzelzceļa kravu apgrozījums šī gada 11 mēnešos parāda, ka kopš Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā un ieviestajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, nozare ir veiksmīgi spējusi pielāgoties šī brīža ģeopolitiskajai situācijai. Tiek meklētas jaunas iespējas veidota alternatīvas loģistikas ķēdes kravu pārvadājumiem un arvien aktīvāk tiek piesaistītas kravas no jauniem mērķa tirgiem,” komentē satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Šī gada 11 mēnešos apgrozījums Rīgas ostā pieaudzis par 9,5%, sasniedzot 21,2 milj. tonnas, Ventspils ostā par 32,3%, sasniedzot 13,3 milj. tonnas, savukārt Liepājas ostā par 9,5%, sasniedzot 7 milj. tonnas.

Kopējo kravu apgrozījuma palielinājumu ietekmēja kāpums akmeņogļu, konteineru, ro-ro, kokmateriālu un labības kravu segmentos. Tā kā Latvijas ostām ir atbilstoša infrastruktūra ogļu uzglabāšanai un pārkraušanai, tās ir spējušas piesaistīt ogļu kravas no jauniem reģioniem - Kazahstānas, Āfrikas un citām valstīm. No šī gada augusta pieprasījums Eiropā pēc oglēm no citiem tirgiem ir palielinājies saistībā ar Eiropas Savienības sankcijām Krievijas ogļu importam.

Ogļu kravu apgrozījums Latvijas ostās šī gada 11 mēnešos sasniedza 7,4 miljonus tonnu, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir palielinājies 6,9 reizes. Savukārt konteineru kravu apgrozījums Latvijas ostās bija 4,4 miljoni tonnu, un tas ir pieaugums par 9,3%. Ro-ro kravu apgrozījums sasniedza 3,6 miljoni tonnu jeb par 11,4% vairāk nekā pērn, bet kokmateriālu kravu apgrozījums – 4,4 miljoni tonnu, kas ir palielinājums par 8,8 % salīdzinājumā ar pagājušā gada vienpadsmit mēnešiem. Savukārt labības un tās produktu kravu apgrozījums bijis 5,7 miljoni tonnu, tur kāpums ir 2,1%.

Kopumā beramkravu apjoms palielinājies, pieaugot ogļu kravu apgrozījumam par 29,8%, savukārt ģenerālkravu apjoms kāpis, pateicoties konteineru, ro-ro un kokmateriālu kravu pieaugumam par 9%. Nedaudz samazinājies lejamkravu apjoms.

Arī dzelzceļa kravu apgrozījumā 2022. gada 11 mēnešos vērojama pozitīva tendence, vienlaikus, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kravu pārvadājumu pieaugums ir neliels. Starptautiskie pārvadājumi pieauguši par 2,7%, tranzīta pārvadājumi par 6,7%, bet tranzīts caur ostām - par 27,2%, salīdzinot ar pērnā gada tādu pašu periodu.