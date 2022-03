Latvijas Vēja enerģijas asociācijai jauni biedri – RWE un 'Orlen'

Latvijas Vēja enerģijas asociācijai (VEA) pievienojušies divi šīs nozares uzņēmumi – globālais līderis atjaunojamo energoresursu jomā un otrs lielākais atkrastes vēja enerģijas spēlētājs RWE, kā arī atkrastes un sauszemes vēja enerģijas projektu attīstītājs "Orlen".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šādu uzņēmumu interese par Latvijas vēja enerģijas tirgu iezīmē faktu, ka ledus ir sakustējies un patlaban esam posmā pirms straujas Latvijas vēja enerģijas potenciāla praktiskās apguves. Latvijai ir otrais lielākais atkrastes vēja enerģijas izmantošanas potenciāls Baltijas jūrā aiz Polijas," komentē Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.

"Esam uzsākuši sadarbību ar Latvijas Vēja enerģijas asociāciju, lai izmantotu atkrastes vēja enerģijas lielo potenciālu Latvijā. Uzskatām visu Baltijas jūras teritoriju par perspektīvu zonu turpmākai atkrastes vēja izaugsmei. Tā piedāvā labus apstākļus – ar nemainīgu vēja ātrumu un mazāku viļņu līmeni nekā Ziemeļjūrā," pauž "RWE Renewables" Ziemeļvalstu, Polijas un Baltijas jūras piekrastes attīstības viceprezidents Pols Koldevins.

Šā uzņēmuma mērķis ir līdz 2030. gadam trīskāršot savu globālo jūras vēja jaudu, palielinot to līdz 8 GW. "Baltijas valstis un īpaši Latvija demonstrē tikpat ambiciozu pieeju jūras vēja enerģijas jomā, lai sasniegtu savus klimata mērķus," viņš uzskata.

Savukārt "PKN Orlen" pārstāve, Atkrastes vēja parku biroja direktore Anna Ļukaževska-Tržecjakovska (Anna Łukaszewska-Trzeciakowska) izteikusies, ka atkrastes vēja enerģijas ražošana ir straujāk augošais atjaunojamās enerģijas avots Eiropā. "Orlen" grupa saskata iespējas atkrastes vēja parku attīstībā Latvijā un cenšas ienākt tirgū Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadībā,

Pēc VEA sniegtajām ziņām, RWE investīciju un izaugsmes stratēģijas "Growing Green" ietvaros plāno līdz 2030. gadam visā pasaulē investēt 50 miljardus eiro bruto jūras un sauszemes vēja, saules, akumulatoru, elastīgas ražošanas un ūdeņraža enerģijā. Tādējādi uzņēmums paplašina savu zaļās ražošanas portfeli līdz 50 GW potenciālajos Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas un Klusā okeāna reģiona tirgos. RWE dibināts 1898. gadā, patlaban tas ir lielākais globālais spēlētājs atjaunojamo energoresursu jomā un ir 2. vietā pasaulē jūras vēja enerģijas jomā. Uzņēmums pārvalda 17 jūras vēja parkus piecās valstīs, kā arī attīsta un būvē dažus no pasaulē vismodernākajiem jūras vēja parkiem. Līdz 2030. gadam RWE plāno trīskāršot savu globālo jūras vēja jaudu no pašreizējās 2,4 GW līdz 8 GW (jauda atspoguļo tikai RWE daļu).

Savukārt "Orlen" grupa ir multienerģētikas uzņēmums ar milzīgu biznesa līniju portfeli. Tie nodrošina enerģiju un degvielu vairāk nekā 100 miljoniem eiropiešu, savukārt to uzlabotie produkti tiek tirgoti vairāk nekā 90 valstīs 6 kontinentos. "PKN Orlen" ir pirmā naftas kompānija Centrāleiropā, kas paziņojusi par savu apņemšanos nodrošināt emisiju neitralitāti līdz 2050. gadam. Lai sasniegtu šo mērķi, uzņēmums līdz 2030. gadam samazinās pašreizējās CO 2 emisijas no pārstrādes, naftas ķīmijas un elektroenerģijas ražošanas. Saskaņā ar grupas stratēģija "2030+" galvenās jomas, kas virza tās attīstību, ir atkrastes vējš un ūdeņradis. "Orlen Latvija" ir Lietuvas naftas pārstrādes uzņēmuma "Orlen Lietuva" pārstāvniecība un atbild par naftas produktu pārdošanu Latvijā.

Līdz ar jauno VEA biedru pievienošanos, kopējais asociācijas biedru skaits sasniedzis 19.