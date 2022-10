Lidostā 'Rīga' stāsies spēkā ziemas lidojumu saraksts, jaunums – Āfrika

Līdz ar pāreju uz ziemas laiku šajā nedēļas nogalē, no 30. oktobra lidostā "Rīga" stāsies spēkā rudens/ziemas lidojumu saraksts, kopumā piedāvājot pasažieriem vairāk par 70 tiešajiem galamērķiem.

Ziemas lidojumu sarakstā no Rīgas pašlaik iekļauti 74 regulāro un čartera lidojumu maršruti, ko piedāvās 13 aviokompānijas.

Visplašāko galamērķu klāstu no lidostas "Rīga" nodrošinās nacionālā aviokompānija "airBaltic", kas plāno lidojumus 45 tiešajos maršrutos. To vidū arī Marrākeša Marokā un Grankanārija Kanāriju salās. Līdz ar šo maršrutu atklāšanu 31. oktobrī un 1. novembrī "airBaltic" nodrošinās tiešu regulāro aviosatiksmi starp Latviju un Āfriku. Lidojumi abos jaunajos maršrutos plānoti līdz nākamā gada marta beigām.

Vairākos "airBaltic" maršrutos, tai skaitā uz Tallinu, Helsinkiem, Stokholmu un Briseli lidojumu biežums ziemas sezonā būs lielāks nekā iepriekšējā ziemā. Tāpat pasažieri varēs doties uz ziemas atpūtas galamērķiem Zalcburgā un Veronā, četras reizes nedēļā notiks lidojumi uz Dubaiju un sešas reizes nedēļā – uz Tenerifi.

Aviokompānijas "Ryanair" ziemas lidojumu sarakstā iekļauti 27 galamērķi, "WizzAir" piedāvās pasažieriem piecus maršrutus no Rīgas, bet "Norwegian" četrus, savukārt "Transavia" no 17. novembra atjaunos lidojumus uz un no Amsterdamas divas reizes nedēļā.

Čārtera lidojumu segmentā arī ziemas sezonā lidojumus no Rīgas uz atpūtas galamērķiem Turcijā, Itālijā, Portugālē un Ēģiptē piedāvās aviokompānijas "Smartlynx Airlines", "Freebird Airlines", "SkyUp" un "airBaltic".