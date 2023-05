Lielajiem ēdinātājiem varētu dzēst parādus par Covid-19 laiku

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi noteikumu projektu "Noteikumi par atbalstu zaudējumu segšanai lielajiem sabiedriskās ēdināšanas nozares komersantiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai", kas paredz, ka Covid-19 seku likvidēšanai ēdināšanas nozares lielajiem komersantiem varētu tikt dzēsti nodokļu parādi desmit miljonu eiro apmērā, liecina Tiesību aktu projektu (TAP) portālā pieejamā informācija.

Atbalstu komersantiem tiktu piešķirts valsts atbalsta veidā, dzēšot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumus (nokavējuma naudas un sodas naudas), izņemot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Atbalsts nozares lielajiem uzņēmumiem varētu būt pieejams par laikposmu no 2020.gada 12.marta līdz 10.jūnijam, par laikposmu no 2020.gada 6.novembra līdz 2021.gada 15.jūnijam un par laikposmu no 2021.gada 21.oktobra līdz 14.novembrim.

Saskaņā ar noteikumu projektu atbalstam varēs pieteikties tie ēdināšanas nozares komersanti, kas 2019.gadā, 2020.gadā vai 2021.gadā VID administrētajos nodokļos kopā nomaksājis vismaz 1,8 miljonus eiro.

Pretendentam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi jānodarbina vismaz 250 darbiniekus un darbinieku skaits ir samazinājies vismaz par 20%, salīdzinot vidējo darbinieku skaitu 2019.gadā un 2021.gadā.

Tāpat projektā noteikts, ka pretendenta vidējais apgrozījums 2020.gadā un 2021.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, ir samazinājies vismaz par 20% un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Saskaņā ar EM aplēsēm, atbalstam varētu kvalificēties pieci lielie sabiedriskās ēdināšanas sektora komersanti. Tādējādi ar pieejamo finansējumu atbalsts vienam uzņēmumam vidēji tiek paredzēts divu miljonu eiro apmērā.

TAP portālā publiskotā informācija arī liecina, ka līdz šim noteikumu projektu izskatījusi un nav saskaņojusi Tieslietu ministrija.