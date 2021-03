LTRK modernizējusi organizācijas zīmolu

Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir veikusi organizācijas zīmola vizuālās identitātes modernizāciju. Izmaiņas ir veiktas krāsu paletē, fontos un nosaukuma pielietojumā, no organizācijas pilnā nosaukuma pārejot uz četru burtu kombināciju – LTRK.

LTRK norāda, ka nosaukuma saīsinājums, kad organizācijas atpazīstamība, reputācija un jauda savas pastāvēšanas laikā, īpaši pēdējos gados, ir strauji augusi, ir loģisks evolūcijas solis zīmola attīstībā. Zīmola pielietojums vizuālajos materiālos ir padarīts vienkāršāks un mūsdienīgāks, vienlaikus saglabājot esošās vizuālās identitātes pamatu. Veiktās zīmola izmaiņas saglabās esošās LTRK vērtības un gadu desmitos uzkrātās tradīcijas, bet vienlaikus LTRK zīmolam tiek piešķirts vieglums, konkrētība un spilgtums, kas korelē ar LTRK komandas garu – vārdos un rīcībā būt proaktīviem, tiešiem un saprotamiem, būt pārliecinošiem uzņēmēju interešu pārstāvībā un atbalstā.

"Laiki mainās, organizācija mainās. Biznesa vide kļūst arvien ciešāka, straujāka un digitālāka. Lai turpinātu stiprināt LTRK pozīcijas kā proaktīvas, jaudīgas un enerģiskas uzņēmēju pārstāvošas organizācijas tēlu, un būt arī pamanāmiem jaunās paaudzes uzņēmējiem, ir veikta LTRK zīmola vizuālās identitātes modernizācija, to pielāgojot mūsdienu vizuālās komunikācijas prasībām un pielietojamībai," teic LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

LTRK zīmola vizuālās identitātes modernizāciju īstenoja grafiskā dizainere un uzņēmēja Elīze Marjutenkova, viņa ir zīmola 'Lapsa rada" un dizaina aģentūras "Is not" īpašniece. Autore pēc piecu gadu pieredzes un studijām Dānijā, dizaina un biznesa universitātē "Via University Teko" atgriezās dzimtenē.