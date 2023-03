Maina reģionālos autobusu maršrutus Zemgalē un Pierīgā; vasarā iespējami jauni reisi uz Ventspili

Sabiedriskā transporta padomes sēdē apstiprinātas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Jelgavas, Bauskas novados un Pierīgā, ziņo šī organizācija.

Sēdē arī diskutēts par jauno elektrovilcienu sniegto iespēju izmantošanu pasažieru pārvadājumos, dzelzceļa staciju pakalpojumu pasažieriem attīstību tuvākajos gados, bezmaksas autobusu maršrutu rentabilitāti un sabiedriskā transporta pieprasījumu virzienos uz Ventspili un Daugavpili.

Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 7347 Jelgava–Auce būs papildu reisi darba dienu rītos no Jelgavas autoostas, autobuss no pirmdienas līdz piektdienai izbrauks plkst. 07.25 un apstāsies arī pieturā Glūdas skola. Sestdienās pieminētais reiss no Jelgavas tiks sākts tāpat kā līdz šim – plkst. 07.30. Izmaiņas būs spēka visu gadu, lai bērni un jaunieši varētu doties uz nodarbībām Glūdas mājskolā. Informācija par konkrētu datumu, kad izmaiņas stāsies spēkā, tiks publiskota tuvākajā laikā.

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību Pastališķu ciema iedzīvotājiem, kas uz pagasta un novada centriem dodas darba, mācību vai ikdienas vajadzību nodrošināšanas dēļ, diskutēts par pieturas Pastališķi iekļaušanu reģionālās nozīmes maršrutu nr. 5144 Bauska–Lībieši un nr. 6373 Bauska–Lībieši–Pāce–Bauska autobusu kustības sarakstos. Lēmums par konkrētiem reisiem, kuros autobusi apstāsies šajā pieturā, tiks pieņemts kopā ar Zemgales plānošanas reģionu. Informācija par konkrētu datumu, kad izmaiņas stāsies spēkā, tiks publiskota tuvākajā laikā.

Padomē apstiprināja izmaiņas, kas skar vairākus reģionālo autobusu maršrutus no Rīgas virzienā uz Vangažiem, Garkalni, Carnikavu, Kadagu, Ādažiem, Saulkrastiem / Zvejniekciemu. To ietvaros tiek pārcelts galapunkts no Ģenerāļa Radzina krastmalas uz Turgeņeva ielu saistībā ar pārbūves darbiem Rīgas Starptautiskajai autoostai piegulošajā teritorijā, ko veic Rīgas domes Rīgas centra būvdarbu projekta ietvaros. Izmaiņas jau ir stājušās spēkā.

Sabiedriskā transporta padome lēma turpināt vērtēt nepieciešamās izmaiņas dotētajā reģionālās nozīmes maršrutu tīklā starppilsētu reisos Rīga–Ventspils un Rīga–Daugavpils. Tā kā reģionālo autobusu reisos uz Ventspili palielinās pasažieru skaits, tuvākajās sēdēs tiks vērtētas iespējas jaunu reisu izveidē vasaras sezonā un to ietekme uz valsts budžetu. Savukārt līdz ar divu komercreisu slēgšanu Rīga–Daugavpils–Rīga virzienā tika lemts turpināt analizēt pasažieru plūsmu un pieprasījumu reģionālo autobusu un vilcienu reisiem. Atgādinām, ka starp Rīgu un Daugavpili šobrīd tiek nodrošināta arī regulāra vilcienu satiksme (četri reisu pāri) ar 210 - 420 sēdvietu ietilpību katrā reisā.

Bezmaksas pasažieru pārvadājumi reģionālās nozīmes autobusu maršrutos šobrīd tiek nodrošināti 16 pagastos aptuveni 60 reisos Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē. Padomes sēdē tika lemts paplašināt jau esošo bezmaksas maršrutu izvērtēšanu, sadarbībā plānošanas reģioniem iekļaujot arī līdzīgu rezultātu vietējās nozīmes maršrutu rentabilitātes analīzi. Tuvākajos mēnešos tiks lemts par šobrīd ieviesto bezmaksas maršrutu atbilstību noteiktajiem kritērijiem un izskatīta nepieciešamība tos saglabāt, papildināt vai izslēgt no saraksta.

Bezmaksas autobusu maršruti reģionālā sabiedriskā transporta sistēmā tika ieviesti 2021. gada 1.oktobrī. Tie ir vietās, kur ir maz pasažieru un mazs iedzīvotāju blīvums (apdzīvotība mazāk nekā četri iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, valsts dotāciju īpatsvars maršruta/reisa uzturēšanai ir vismaz 85%, reisu skaits maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā, ieņēmumi no visām pārdotajām biļetēm, tostarp ar braukšanas maksas atvieglojumiem, nepārsniedz 15%). Bezmaksas reģionālo autobusu maršrutus apstiprina uz diviem gadiem un rentabilitātes analīzi veic reizi gadā.

