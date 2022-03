Martā siltumenerģijas tarifus palielinājuši 11 pakalpojumu sniedzēji

Martā jauni siltumenerģijas galatarifi spēkā stājušies 12 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulētiem komersantiem. Neatkarīgi no tarifu pieauguma apmēra mājsaimniecību lietotājiem piemērotais siltumenerģijas tarifs līdz šī gada 30.aprīlim nepārsniegs valsts noteikto maksimālo līmeni – 68,00 EUR/MWh, informē SPRK.

Kopumā 11 komersantiem tarifi pieauguši, bet vienam komersantam SPRK tarifu apstiprinājis pirmo reizi.

Kopš 1.marta pieciem siltumenerģijas komersantiem tarifu pieaugums bijis salīdzinoši neliels – līdz 10% (SIA "Salaspils Siltums", AS "Rīgas siltums", AS "Rēzeknes siltumtīkli", SIA "Madonas siltums" un SIA "Jēkabpils siltums"), četriem komersantiem tas bijis vidējs – 11–25% (SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Adven Latvia", SIA "Gren Jelgava" un SIA "Kocēnu komunālā saimniecība", kam tarifs pieauga tikai Bērzainē), bet diviem komersantiem tarifu pieaugums bijis liels, pārsniedzot 30% (SIA "Ozolnieku KSDU" un AS "Mārupes komunālie pakalpojumi").

Savukārt SPRK pirmreizēji noteikts tarifs no 1.marta spēkā stājies Ilūkstē (SIA "EcoHeatPro").

"Arī martā tarifu izmaiņas veicinājušas kurināmā cenu svārstības. Ja pērn nogalē lielākā daļa komersantu, kuri pārskatīja tarifu, bija tie, kas kā kurināmo izmanto dabasgāzi, tad šobrīd biežāk tarifu izmaiņas pieprasa tieši atjaunīgo resursu izmantotāji. Kā prognozēts iepriekš, biomasas kurināmā – īpaši šķeldas un granulu – cenas turpina pieaugt, taču joprojām izmaiņas ir mazākas, salīdzinot ar novēroto dabasgāzes tirgū," skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jau ziņots, ka no š.g. 1.janvāra līdz 30.aprīlim siltumenerģijas izmaksu mazināšanai valsts sniedz atbalstu mājsaimniecībām tajās pašvaldībās, kur vērojams ārkārtējs cenu pieaugums, t.i. kurās siltumenerģijas tarifs centralizētajā siltumapgādē ir virs 68,00 EUR/MWh. Ņemot vērā martā spēkā esošos tarifus, aptuveni piektdaļai SPRK regulēto siltumenerģijas komersantu mājsaimniecības saņem šo valsts noteikto atbalstu.

Plašāka informācija par atbalstu siltumenerģijas izmaksu mazināšanai un kompensācijas aprēķina kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Papildu jautājumu gadījumā par valsts atbalsta mehānismiem aicinām vērsties Ekonomikas ministrijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas marta apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 18.03.2022.) izskatīšanā ir 15 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), līdz ar to visi tarifi tiek norādīti bez PVN.