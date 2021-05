'McDonald’s' licences turētājs pērn guvis 19 miljonu eiro pirmsnodokļu peļņu

Maltas uzņēmums "Premier Capital plc", kam pieder "McDonald's" restorānu attīstīšanas licence sešās Eiropas valstīs, tajā skaitā Latvijā, pagājušajā gadā strādājis ar 19 miljonu eiro pirmsnodokļu peļņu. Salīdzinājumam gadu iepriekš uzņēmums strādāja ar 28 miljonu eiro peļņu. Pandēmijas laikā "McDelivery" un "McDrive" stiprinājuši biznesa darbības noturību, informēja uzņēmumā.

Lai arī sarežģītie uzņēmējdarbības apstākļi Eiropā negatīvi ietekmējuši darbību un attiecīgi arī rentabilitāti, "Premier Capital" grupā strādājošie uzņēmumi pielāgojušies nacionālo varasiestāžu noteiktajiem ierobežojumiem. Restorāni turpināja apkalpot klientus, galvenokārt izmantojot "McDelivery" un "McDrive", kā arī izsniedza ēdienu līdzņemšanai, jo ēšana uz vietas bijusi aizliegta vairumā grupas darbības valstu, pastāstīja Dārta Mežule, "McDonald's" komunikācijas pārstāve. Strauji pieaugošs pārdošanas apjoma kāpums "McDelivery" esot fiksēts visa gada garumā un visos tirgos.

2020. gadā grupa pārskatīja savus kapitālieguldījumus un izdeva rīkojumus savām komandām saglabāt likviditāti, ņemot vērā pandēmijas negatīvo ietekmi. Taču, lai saglabātu virzību uz savu ilgtermiņa vīziju, grupa turpināja savu investīciju stratēģiju, atverot piecus jaunus restorānus un nodrošinot 100% Rumānijas biznesa īpašumtiesību pēc 10% akciju daļas iegādes no viena akcionāra.

Pērn grupa reģistrējusi apgrozījuma kritumu par 6,5% un ienākumus 319 miljonu eiro apmērā, pateicoties 8726 cilvēku komandai 159 restorānos Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā un Rumānijā. Grupa pandēmijas laikā nav likvidējusi nevienu darba vietu – strādājošo skaits kopš 2020. gada sākuma samazinājies vien par 24 cilvēkiem –, jo grupa apņēmās saglabāt savu darbinieku skaitu, arī izmantojot algu atbalsta programmas, ko ieviesa nacionālās varasiestādes, informē Mežule.

Visi tirgi saskārās ar uzņēmējdarbības traucējumiem, vislielāko ietekmi ar kopējo kritumu par 15,7% salīdzinājumā ar 2019. gadu pieredzot grupas uzņēmumam Maltā. Tirdzniecības apjoms pārējos piecos tirgos uzrādīja viencipara skaitlī mērāmu kritumu – 8% Rumānijā un Grieķijā, 3,3% Lietuvā, 2,2% Igaunijā un 1% Latvijā.

"Premier Capital" pērn atvēra piecus jaunus restorānus – trīs Rumānijā, vienu Lietuvā un vienu Grieķijā. Savukārt 14 jau esoši restorāni tika rekonstruēti. 2020. gada beigās 145 restorānos bijis pieejams "McDelivery" pakalpojums. Divi restorāni Grieķijā tika slēgti pavisam.

Lai arī prognozes 2021. gadam negatīvi ietekmē Covid-19 pandēmija, sagaidāms, ka šī ietekme būs mazāka nekā 2020. gadā, prognozē uzņēmums. Joprojām paliek spēkā stingri izmaksu kontroles un budžeta pārskatīšanas pasākumi. Pēdējos dažos mēnešos atsevišķi tirgi uzrādījuši būtisku vakcinācijas programmu progresu un sagaidāms, ka fiskālie atbalsta mehānismi palielinās ekonomisko aktivitāti. Restorānu darbība, kas pēdējos mēnešos ierobežota saskaņā ar nacionālo varasiestāžu noteiktajiem pasākumiem, drīzumā varētu normalizēties, jo sevišķi Grieķijā un Maltā, kur valdība tuvākajās nedēļās apņēmusies atjaunot tūrismu.

Kopumā 2021. gadā plānots atvērt astoņus jaunus "McDonald's" restorānus, trīs no kuriem pirmajā ceturksnī jau atklāti Rumānijā, Grieķijā un Lietuvā.

Janvārī "Premier Capital" par jauno finanšu direktoru iecēla Džefriju Kamiljeri, kurš grupai pievienojās no "Premier Capital" mātesuzņēmuma "Hili Ventures", kur viņš finanšu direktora pienākumus pildīja kopš 2014. gada.

"Lai arī 2020. gads bija sarežģīts, tas grupai bijis arī noteicošs gads," norāda "Premier Capital" izpilddirektors Viktors Tedesko. "Tas pārliecinoši demonstrēja, ka mūsu bizness funkcionāli ir elastīgs. Pateicoties "McDrive" un "McDelivery" apkalpošanas kanāliem, mūsu restorāni spēja turpināt apkalpot mūsu klientus un uzturēt zīmola būtību kā ērtību pionierim. Tas bija gads, kurā "Premier Capital" 100% enerģijas veltīja darbavietu aizsargāšanai un darbības turpināšanai, kur tas bija iespējams."

Viņš arī uzsver, ka šogad rūpīgi uzraudzīs situāciju katrā no tirgiem, taču jau ar lielāku pārliecību. "Mēs no šiem bezprecedenta izaicinājumiem izkļūstam stiprās pozīcijās. Mēs esam saglabājuši tirgus līderpozīcijas piecos no sešiem mūsu tirgiem, un mēs varam paļauties uz mūsu pilnvarotajiem cilvēkiem, kuri ar degsmi vada lieliskus, inovatīvus restorānus."

Jau ziņots, ka ātrās ēdināšanas restorānu "McDonald's" īpašnieks SIA "Premier Restaurants Latvia" pagājušajā gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 45,13 miljoniem eiro, kas ir par 2% vairāk nekā 2019.gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

"Premier Capital" ir "McDonald's" attīstības licences turētājs Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā un Rumānijā ar 162 restorāniem. "Premier Capital" ir Maltas kompānijas "Hili Ventures" meitas uzņēmums. "Hili Ventures" ir "McDonald's" un "Apple" attīstības licences turētājs vairākās valstīs, kā arī darbojas loģistikas, jūrniecības, inženierzinātņu, naftas un gāzes, tehnoloģiju, viesmīlības un nekustamā īpašuma jomā. Uzņēmumam ir pārstāvniecības 10 valstīs Centrālajā un Austrumeiropā un Ziemeļāfrikā ar vairāk nekā 9500 darbinieku. "Hili Ventures" ir CMA CGM, IBM, "Konecranes", "Lenovo", "Microsoft", NCR, "Peterson", "Diebold Nixdorf" un citu.

Nīderlandē reģistrētajam Premier Capital B.V. piederošajam SIA "Premier Restaurants Latvia" šobrīd ir 20 aktīvas struktūrvienības.