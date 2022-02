'Narvesen Baltija' pārtrauks tirgot Krievijā un Baltkrievijā ražotus produktus, tostarp preses izdevumus

Mazumtirdzniecības veikalu tīkls SIA "Narvesen Baltija", reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, pārtrauks jebkāda veida sadarbību ar uzņēmumiem no Krievijas un Baltkrievijas, informēja uzņēmumā.

Turpmāk uzņēmums neiepirks un netirgos produktus no uzņēmumiem, kas pārstāv minētās valstis, kā arī no tirdzniecības tiks izņemti Krievijā un Baltkrievijā drukātie preses izdevumi.

"Narvesen Baltija" jau piektdien, 25.februārī, pārtraucis tādu produktu iepirkšanu, kas ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Savukārt no pirmdienas, 28.februāra, no veikalu plauktiem plānots izņemt visus šobrīd tirdzniecībā esošos produktus, kas ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Produktu izņemšana no tirdzniecības attieksies uz vairākām produktu grupām, tostarp preses izdevumiem, dzērieniem un uzkodām. Tirdzniecības vietās no sortimenta tiks izņemti tikai Krievijā un Baltkrievijā drukātie preses izdevumi, bet Latvijā drukāto presi krievu valodā "Narvesen Baltija", tirdzniecības vietās varēs iegādāties joprojām.

"Krievijas iebrukums Ukrainā ir nepieņemams agresijas akts un mēs to viennozīmīgi neatbalstām. Mums nav pieņemams fakts, ka kāds ar varu cenšas apspiest neatkarīgas valsts tiesības pašai izvēlēties savu attīstības ceļu, iebrūk tās teritorijā, nogalina tās iedzīvotājus - sēj bailes un postu. Tādēļ, esot domās kopā ar Ukrainu un tās cilvēkiem šajās drūmajās dienās, esam pieņēmuši lēmumu saraut jebkādas biznesa saites ar uzņēmumiem no Krievijas un Baltkrievijas," norāda "Narvesen Baltija" valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

Kā ziņots, līdzīgi līdz šim rīkojušies jau vairāki citi uzņēmumi, piemēram, "Elvi" un "top!" veikalu tīkli, tāpat kā "Rimi" un "Maxima", pārtraucot Krievijā ražotu preču tirdzniecību.