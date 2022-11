Nav skaidrības par tūrisma nodokļa izlietojumu, nosacījumiem apartamentiem, norāda viesnīcnieki

Patlaban viesnīcu nozarei ir neskaidrības par plānotā tūrisma nodokļa izlietojumu un par iekasēšanas nosacījumiem attiecībā uz apartamentu izīrētājiem, norādīja aptaujātie viesnīcu pārstāvji.

Viesnīcas "Monika Centrum Hotels" vadītājs Ruslans Jamcinskis pauda, ka kopumā šāda tūrisma nodokļa ieviešanu vērtē pozitīvi, bet ar nosacījumu, ka šis nodoklis tiks novirzīts tūrismam, tā attīstībai, infrastruktūras uzlabošanai un Rīgas tēla popularizēšanai.

Viņš uzsvēra, ka būtu svarīgi, lai pašvaldība izstrādā skaidru atskaites mehānismu, lai tūrisma industrija, kas veic nodokļa iekasēšanu un nodrošina šo ieņēmumu pašvaldībai, skaidri redzētu kādiem mērķiem tas tiek tērēts.

Tāpat Jamcinskis norādīja, - lai nodrošinātu godīgas konkurences principus, "Monika Centrum Hotels" ieskatā tūrisma nodoklis būtu jāpiemēro ne tikai no Rīgas viesnīcu klientiem, bet arī no citām izmitināšanas vietām, kuras patlaban netiek kontrolētas, piemēram, no dzīvokļiem, apartamentiem un dažādām alternatīvajām izmitināšanas vietām.

Taujāts par nodokļa ietekmi uz pakalpojumu cenām, Jamcinskis pauda, ka "Monika Centrum Hotels" klientiem jārēķinās ar papildus maksu, kas būs divi līdz trīs eiro par uzturēšanos no personas. Viņaprāt, šī summa nav tik liela, lai mudinātu tūristus atteikties no brauciena uz Rīgu.

Pakalpojuma cenā nodoklis tiks izdalīts atsevišķā ailē, līdz ar to istabas cena būs attiecīgi tāda, kāda tiek noteikta katram klientam, un papildus tiks pierēķināts tūrisma nodoklis, ņemot vērā personu un pavadīto nakšu skaitu viesnīcā.

Vaicāts par izmaksām, kas saistītas ar jaunā nodokļa sistēmu, "Monika Centrum Hotels" vadītājs konkrētu summu nosaukt nevarēja, piebilstot, ka tās galvenokārt būs izmaksas, kuras tiks saistītas ar nodokļa ieviešanu un integrāciju viesnīcas vadības programmā un kases sistēmā.

Vienlaikus viņš neizslēdza, ka papildus izdevumus varētu veicināt nepieciešamais darbaspēks atskaišu sagatavošanai.

"Radisson Blu" pārdošanas un mārketinga direktors Jānis Priede sacīja, ka darbs pie tūrisma nodokļa sistēmas ieviešanas sākts jau iepriekš. Tāpat viņš apstiprināja, ka viesnīca būs gatava nodokli iekasēt līdz ar 1.janvāri.

"Mūsu gadījumā tas nav prasījis kādas būtiskas finansiālas investīcijas, bet tas prasa laiku un uzliek papildus pienākumus atsevišķiem cilvēkiem," sacīja Priede, komentējot tūrisma nodokļa iekasēšanas sistēmas ieviešanu uzņēmumā.

Tāpat viņš minēja, ka izteikt vērtējumus par nodokļa ieviešanu vēl ir pāragri, jo to noteiks laiks un iekasētās summas izlietojums. Arī Priede norādīja, ka patlaban nav skaidrs, kur nauda tiks tērēta un vai un ko no tā iegūs tūrisma nozare.

Tikmēr "Hotel Viktorija" vadītāja Irina Kobra prognozēja, ka tūrisma nodokļa iekasēšanai un ar to saistītajām papildus maksām pakalpojumiem sekos klientu pretenzijas.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka trūkst plāna par to, kā šie līdzekļi tiks izlietoti Rīgas popularitātes veicināšanai. Tāpat neesot saprotams tūrisma nodokļa iekasēšanas kontroles mehānisms.

Taujāta par to, vai "Hotel Viktorija" plāno pacelt pakalpojumu cenu, lai kompensētu nodokļa izmaksas, Kobra norādīja, ka cenas, visticamāk, nepaaugstinās.

Kopumā viesnīcas vadītāja uz tūrisma nodokļa ieviešanu raugās negatīvi. "Viesmīlības jomai vajag palīdzēt, nevis radīt papildus grūtības," sacīja Kobra, piebilstot, ka nozare gan pandēmijas, gan pašreizējās energoresursu krīzes laikā jau saskaras ar pietiekami daudz izaicinājumiem.

Arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) izpilddirektore Santa Graikste iepriekš norādīja, ka tūrisma nodeva būtu jāiekasē ne tikai no viesnīcām, bet arī no apartamentu un citu īstermiņa izmitināšanas vietu īpašniekiem.

Nozares skatījumā tūrisma nodevai ir jābūt kā papildus finansējumam īstenojot mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu Rīgai tūristus, lielus pasākumus, konferences, kā arī, lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru.

Taujāta par potenciālajiem sarežģījumiem un neskaidrībām, Graikste norādīja, ka tādi esot divi. Pirmkārt, ņemot vērā, ka nodevu plānots ieviest jau ar nākamā gada 1.janvāri, jautājums ir, vai naktsmītnes pagūs pielāgot savas sistēmas nodevas uzskaitei.

Otrkārt, LVRA neskaidrības rada jautājums, vai tiks veiktas izmaiņas likumdošanā un vai Rīgas domes attiecīgās institūcijas būs panākušas vienošanos par nodevas iekasēšanu arī no apartamentiem.

Tāpat vēstīts, ka Rīgas dome lēma, ka no 2023.gada 1.janvāra Rīgā, līdzīgi kā daudzviet Eiropā un pasaulē, tiks ieviesta tā dēvētā tūrisma nodeva.

Līdz ar to visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu būs jāmaksā nodeva viena eiro apmērā par katra ciemiņa nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja viesis galvaspilsētā uzturas ilgāk.

No nodevas gūtos ieņēmumus pilsēta izmantos tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu īstenošanai un Rīgas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.

Ar nodevu nav plānots aplikt tās naktis, ko Rīgas tūristu mītnēs pavadījuši bērni līdz 18 gadu vecumam.

Nodevas administrēšanu nodrošinās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.