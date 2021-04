Neauglības klīnika "My Clinic Riga" nesen piesaistījusi jaunu investoru – Polijas uzņēmumu, un nākotnē turpinās attīstīt gan neauglības ārstēšanas pakalpojumu sniegšanu, gan citus. Klīnikas vadītājs Māris Arājs intervijā stāsta par to, kā veicās ar finansējuma piesaisti klīnikai tās darbības sākumā gan to, kādēļ neauglības diagnoze bieži vien kļūst par komerciālu pasākumu.

Neauglības klīnika "My Clinic Riga" nesen piesaistījusi jaunu investoru – Polijas uzņēmumu, un nākotnē turpinās attīstīt gan neauglības ārstēšanas pakalpojumu sniegšanu, gan citus. Klīnikas vadītājs Māris Arājs intervijā stāsta gan par turpmākajiem plāniem, gan par to, kā pandēmija ietekmējusi medicīnas tūrismu Latvijā, kādēļ pieaug neauglības klīniku pacientu skaits, kāda ir sadarbība ar apdrošinātājiem un min valsts atbalsta sistēmas priekšrocības un trūkumus.

Kā pandēmija ietekmējusi nozares darbību un tieši Jūsu klīniku, jo saprotams, ka medicīnas tūrisms patlaban ir apstājies?

Kad pirms 3 gadiem veidoju klīniku, biznesa plāna struktūra tika balstīta, ņemot vērā to pieredzi, ko biju ieguvis, strādājot iepriekšējā darbavietā – "EGV Klīnikā", un plāns bija orientēties gan uz vietējiem klientiem, gan tūristiem. Klīnikas stratēģija paredzēja medicīnas tūristu pieaugumu ik gadu, piemēram, pirmajā gadā prognozējot 10% no kopējā pacientu skaita, otrajā gadā – 20%, un plāns tika balstīts uz optimistiskām prognozēm. Realitātē gan nekas no šī plāna nepiepildījās – pirmajā gadā bija tikai daži ārvalstu pacienti, nākamajā gadā – nedaudz vairāk, tāpēc brīdī, kad sākās pandēmija, mūsu pacientu vidū nebija milzīgs skaits medicīnas tūristu, aptuveni 10-15% no kopējā skaita, ko ietekmēja Covid-19 ierobežojumi.