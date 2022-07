'Omniva' investēs 40 miljonus eiro šķirošanas termināļa būvniecībā Kauņā

Viens no lielākajiem pasta un kurjera pakalpojumu sniedzējiem Baltijā "Omniva" investēs vairāk nekā 40 miljonus eiro modernākā paku šķirošanas termināļa būvniecībā un aprīkojumā Kauņas Brīvajā ekonomiskajā zonā (Lietuvā).

Šis būs līdz šim lielākais Baltijas valstīs strādājošās "Omniva" grupas ieguldījums. Jaunais terminālis apstrādās gani Lietuvā piegādājamos, gan arī starptautiskos sūtījumus uz visām trim Baltijas valstīm.

"Ņemot vērā e-komercijas un ar to saistītās sūtījumu loģistikas nozares nākotnes perspektīvas, uzskatām šo ieguldījumu par savlaicīgu. Pirmkārt, jaunā šķirošanas līnija palīdzēs optimizēt biznesa procesus, tādējādi vēl vairāk uzlabojot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti un paplašinot to pieejamību. Otrkārt, jaunais terminālis stiprinās Omniva grupas kā prioritārā loģistikas partnera pozīcijas visā Baltijā, kā arī uzlabos darba apstākļus darbiniekiem un būs paraugs ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai," pamato "Omniva" valdes priekšsēdētājs Marts Megi (Marts Mägi).

Jaunais terminālis un uzņēmuma biroja telpas atradīsies Kauņas Brīvajā ekonomiskajā zonā un tā platība sasniegs 21 tūkst. kvadrātmetru.

No kopējām investīcijām aptuveni 10 miljoni eiro tiks ieguldīti "Equinox Europa" paku šķirošanas līnijā, kas spēs automātiski vairāk nekā 700 virzienos sašķirot līdz pat 360 tūkstošiem sūtījumu dienā (aptuveni 15 tūkstoši sūtījumu stundā). Plānots, ka jaunā šķirošanas līnija apkalpos arī starptautiskos "Omniva" sūtījumus, kas Baltijas valstis sasniedz no Rietumeiropas, Ķīnas un citām valstīm. Terminālis ļaus maksimāli izvairīties no cilvēciskā faktora kļūdām, sūtījumi tiks piegādāti ātrāk.

Pēc Megi teiktā, uzņēmums ir līderis pakomātu sūtījumu skaita ziņā. "Lai gan ekonomika šobrīd piedzīvo zināmas turbulences, esam pārliecināti, ka investīcijas ir savlaicīgas, saprātīgas un vērstas uz ilgtermiņa plāniem un saistībām ar visām ieinteresētajām pusēm," viņš norāda.

2021.gadā "Omniva" pakomātos visā Baltijā piegādājusi 24 miljonus sūtījumu. Kopumā grupai šobrīd ir 937 pakomāti Igaunijā (287), Latvijā (300) un Lietuvā (350) .

Termināļa ar automatizētās šķirošanas līnijas būvniecību paredzēts pabeigt 2024. gada pirmajā ceturksnī.

Foto: Publicitātes attēli

"Omniva" grupa (AS Eesti Post) ir Igaunijas valstij piederošs uzņēmums, kurš nodrošina paku sūtījumu, pasta un loģistikas, kā arī digitālo risinājumu izstrādi un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus. SIA "Omniva Latvijā" un "Omniva LT" Lietuvā nodrošina pakomātu un kurjeru pakalpojumus. "Omniva LT" ir izveidots, lai nodrošinātu jaunā loģistikas centra būvniecību Kauņā. Grupā ietilpst arī OÜ "Finbite" (e-rēķinu nodrošināšana), AS "Maksekeskus" (tiešsaistes maksājumu risinājumi). Kopumā grupā nodarbināti 2472 cilvēki visās Baltijas valstīs.