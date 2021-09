Par Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītāju kļuvis Toms Nāburgs

Par Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītāju kļuvis asociācijas padomes loceklis un SIA "Sunly Infra" vadītājs Toms Nāburgs, aģentūru informē asociācija.

Vēja enerģijas asociācijas padome nolēma mainīt pārvaldības modeli un ieviest vadītāju rotācijas principu - vadītājs turpmāk tiks izvēlēts no padomes locekļiem un mainīsies ik pēc diviem gadiem.

Nāburgam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze atjaunojamās enerģijas projektu attīstīšanā un realizācijā, kā arī viņš ir bijis starp Vēja enerģijas asociācijas dibinātājiem. Viņa vadītais "Sunly Infra" ir neatkarīgs elektroenerģijas ražošanas uzņēmums, kas attīsta, būvē un pārvalda atjaunojamās enerģijas spēkstacijas Baltijas valstīs un Polijā, galvenokārt izmantojot vēja un saules enerģiju.

"Vēja nozares attīstība Latvijā ir būtiski aizkavējusies salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm un Eiropas Savienību (ES) kopumā. To kavē virkne faktoru, starp kuriem šobrīd būtiskākais ir pašvaldību atbildības jautājums, tādēļ viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir panākt to, ka lieli un nacionālajai enerģētikas un klimata mērķu izpildei svarīgi investīciju projekti tiek realizēti, nevis nobloķēti pašvaldību līmenī," sacīja Vēja asociācijas vadītājs.

Viņš pauda, ka būs būtiski nākamo divu gadu laikā sakārtot un noregulēt vēja enerģijas biznesa un pašvaldību attiecības tā, lai visiem spēlētājiem - gan vēja enerģijas attīstītājiem, gan pašvaldībām un to iedzīvotājiem - ir skaidri spēles noteikumi.

Iepriekšējais Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags amatu ieņēma kopš 2020.gada sākumā.

Vēja enerģijas asociācija darbojas kopš 1998.gada, un tās mērķis ir sekmēt vēja enerģijas izmantošanu Latvijā, līdzdarbojoties nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanā, kā arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem. Pašlaik Vēja enerģijas asociācijā ir 18 korporatīvie biedri un trīs individuālie biedri, tajā skaitā gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmēji.